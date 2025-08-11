Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Xe buýt chở 20 du khách Việt Nam gặp nạn ở Malaysia

Người Việt Nam ở nước ngoài Tin tức Malaysia
Theo cảnh sát Malaysia, chiếc xe buýt chở toàn du khách Việt Nam đã mất kiểm soát và đâm liên tiếp vào 2 ô tô khi đang xuống dốc từ một khu nghỉ dưỡng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: IHSAN JBPM

Tờ Bernama đưa tin, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều 10/8 tại cao nguyên Genting, bang Pehang, Malaysia. 

Ông Norzaini Mohd Noor, cảnh sát trưởng bang Pahang, cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 17h tại đường Kuala Lumpur – Bentong.

“Khi xuống dốc, xe buýt bất ngờ mất kiểm soát và đâm vào 2 ô tô con đang dừng ở làn bên phải. Tài xế xe buýt và tài xế một chiếc ô tô con bị thương nhẹ, đã được đưa đến Bệnh viện Bentong. Các hành khách khác không bị thương", ông Norzaini nói.

Những người trên xe buýt gồm 20 du khách Việt Nam, một hướng dẫn viên du lịch Malaysia và tài xế là người Malaysia. Cảnh sát địa phương đang điều tra nguyên nhân gây ra tai nạn, đồng thời khuyến cáo các tài xế nên hết sức thận trọng khi lưu thông ở khu vực đèo dốc này.

Loạt ảnh hiện trường vụ tai nạn xe buýt chở 20 du khách Việt Nam ở Malaysia:

Xe buýt chở 20 du khách Việt Nam gặp nạn ở Malaysia - 2

Xe buýt chở 20 du khách Việt Nam gặp nạn ở Malaysia - 3

Xe buýt chở 20 du khách Việt Nam gặp nạn ở Malaysia - 4

Xe buýt chở 20 du khách Việt Nam gặp nạn ở Malaysia - 5

Xe buýt chở 20 du khách Việt Nam gặp nạn ở Malaysia - 6

11/08/2025 09:31 AM (GMT+7)
