Hà Nội: F1 có thể chọn cách ly tại 12 khách sạn tự trả phí

Thứ Ba, ngày 16/11/2021 08:46 AM (GMT+7)

Các trường hợp thuộc diện F1 có thể lựa chọn hình thức cách ly tự trả phí tại 12 khách sạn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

F1 có thể cách ly tại khách sạn tự trả phí. Ảnh minh hoạ

UBND TP Hà Nội vừa thông qua chủ trương cho 12 khách sạn được nhận các trường hợp là F1 (người tiếp xúc gần F0) cách ly tự nguyện nhưng phải tự chi trả chi phí.

Theo đó, 12 khách sạn gồm: Khách sạn Hòa Bình, Khách sạn Mường Thanh Hà Nội Grand Centre, Khách sạn Sofitel Legend Metropole HaNoi, Khách sạn Silk Path Hà Nội, Khách sạn Hilton Garden Inn, Khách sạn Hilton Hanoi Opera, Khách sạn Bình An 1, Khách sạn Bình An 2, Khách sạn Bình An 3, Khách sạn Grand Vista, Khách sạn Lake Side, Khách sạn Mường Thanh Grand Xa La, thuộc địa bàn 4 quận Hoàn Kiếm, Hà Đông, Ba Đình, Sóc Sơn.

Hà Nội cũng giao cho UBND các quận, huyện nêu trên phối hợp với Sở Y tế, Sở Du lịch triển khai phương án cách ly tập trung F1 tự nguyện chi trả chi phí tại cơ sở cách ly tập trung của 12 khách sạn trên. Thời gian thực hiện kể từ 15/11.

Trước đó vào ngày 8/11, Sở Du lịch và Sở Y tế đã đề xuất lên UBND TP Hà Nội cho phép một số khách sạn thực hiện cách ly y tế được đón các trường hợp F1 có nhu cầu cách ly tự nguyện do người cách ly tự chi trả chi phí.

