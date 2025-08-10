Công an triệu tập, làm việc với người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư

Ngày 10-8, Công an phường Phương Liệt, TP Hà Nội cho biết gần trưa cùng ngày đã triệu tập người đàn ông có hành vi hành hung người phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư Sky CenTral, địa chỉ 176 Định Công (phường Phương Liệt) để điều tra.

Người đàn ông hành hung phụ nữ làm việc với lực lượng Công an

Theo đó, người này được xác định là Đ.C.T. (SN 1994, trú tại chung cư 176 Định Công, phường Phương Liệt).

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 10-8, chị N.T.T (SN 1997) đã đến trụ sở Công an phường Phương Liệt trình báo về việc bị một người đàn ông khoảng 30 tuổi đánh bằng chân, tay tại sảnh B1, hành lang 1, chung cư Sky CenTral.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phương Liệt đã cho chị T. đi khám thương; đồng thời làm việc với Ban quản lý chung cư, xác minh người đàn ông để điều tra vụ việc.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip hình ảnh người phụ nữ bị một người đàn ông liên tục đánh vào đầu, mặt, vừa chửi bới, đe dọa... trước mặt một số người (trong đó có người lớn, trẻ em).

Ngay sau đó, bảo vệ của chung cư đã lên can ngăn.

Theo hình ảnh do camera ghi lại, khoảng 22 giờ 36 ngày 9-8, tại sảnh chờ thang máy khu chung cư SkyCentral có chị T., 1 người đàn ông và 3 trẻ nhỏ. Khi đang nói chuyện, chị T. bất ngờ bị người đàn ông vung tay tát, đấm vào vùng mặt và đầu.

Thấy chị T. lùi lại để né tránh, người đàn ông này tiếp tục lao lên đá, đấm chị T. túi bụi.

Lúc này, nạn nhân chỉ biết dùng 2 tay bảo vệ vùng đầu và chịu đòn. Chỉ đến khi bảo vệ khu chung cư xuất hiện và can ngăn thì người đàn ông mới không tiếp tục hành hung chị T..