Đánh dã man phụ nữ ở chung cư Hà Nội, người đàn ông xăm trổ phải đối diện mức án nào?

Tối 9/8, tại sảnh chờ thang máy chung cư Sky Central (176 Định Công, Hà Nội), chị N.T. (SN 1997) bị Đặng Chí Thành (SN 1994, trú phường Bạch Mai) hành hung dã man, đánh vào đầu, mặt và bụng, khiến nạn nhân phải nhập viện. Camera ghi lại cảnh đối tượng liên tiếp tấn công dù bảo vệ và cư dân can ngăn.

Người đàn ông đánh dã man phụ nữ tại chung cư ở Hà Nội đã bị khởi tố, bắt giam.

Đến chiều 10/8, Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đặng Chí Thành – người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ tại sảnh chung cư, để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Với hành vi hành hung phụ nữ gây thương tích ngay tại khu chung cư, Đặng Chí Thành có thể đối diện mức án nào theo quy định pháp luật là điều khiến nhiều người quan tâm.

Trao đổi với VietNamNet, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp cho rằng, hình ảnh từ clip cho thấy người đàn ông xăm trổ đã hành hung phụ nữ ngay tại sảnh chung cư một cách tàn nhẫn, thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật, gây phẫn nộ dư luận.

Dù tỷ lệ thương tích của nạn nhân dưới 11%, hành vi có tính chất côn đồ vẫn có thể bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự. Nếu nạn nhân yêu cầu xử lý, khung hình phạt khoản 1 có thể là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc tù 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp thương tích từ 11% đến dưới 30% hoặc có tình tiết tăng nặng, mức phạt ở khoản 2 là 2-6 năm tù.

Luật sư nhấn mạnh, hành vi đánh người, đặc biệt là đàn ông đánh phụ nữ nơi công cộng, trước mặt trẻ em là vi phạm pháp luật nghiêm trọng và cần bị xử lý nghiêm minh. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân, đánh giá yếu tố bệnh lý (nếu có) hay do ý thức coi thường pháp luật.

Ngoài ra, người phụ nữ chứng kiến sự việc nhưng không can ngăn cũng sẽ bị xác minh vai trò, xem có đồng phạm hay xúi giục hay không. Nếu không, thái độ vô cảm này vẫn đáng lên án.

Theo luật sư, vụ việc là lời cảnh báo về hậu quả pháp lý của hành vi bạo lực, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội đang cao điểm trấn áp tội phạm, trật tự xã hội.