Ông Zelensky tuyên bố sẽ không để Mỹ "mắc mưu" Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra thông điệp tối 10/8. Ảnh: Kyiv Independent.

Phát biểu được ông Zelensky đưa ra trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hội nghị thượng đỉnh Trump – Putin dự kiến diễn ra ngày 15/8 tại Alaska, trong đó hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ bàn về đề xuất hòa bình của Nga, trong đó được cho là có nội dung Ukraine phải nhượng thêm lãnh thổ mà Nga hiện chưa kiểm soát ở vùng Donetsk.

Hôm 10/8, ông Zelensky khẳng định Ukraine đang “liên lạc thường xuyên” với các đối tác tại Mỹ về cách thức bảo đảm hòa bình. “Chúng tôi hiểu ý đồ của Nga. Họ muốn tìm cách lừa dối Mỹ. Chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra”, ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine ghi nhận cam kết của ông Trump trong việc cứu mạng dân thường và nhấn mạnh “nguyên nhân gốc rễ duy nhất” của xung đột hiện nay xuất phát từ Nga. Ông dẫn chứng việc Điện Kremlin liên tục bác bỏ đề xuất ngừng bắn với lý do cần giải quyết “căn nguyên” của chiến dịch quân sự trước.

“Người dân Ukraine hiểu rõ Nga, và đó là lý do trong điều kiện vô cùng khó khăn, chúng tôi đã kiên cường suốt hơn 3 năm qua. Chúng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ quốc gia và nền độc lập của mình”, ông Zelensky khẳng định.

Tổng thống Ukraine cho rằng Nga không thể hiện bất kỳ dấu hiệu thực chất nào hướng tới hòa bình. “Ai cũng thấy Nga chưa có một bước đi thực sự nào để hướng tới hòa bình”, ông nói. “Đó là lý do cần có các biện pháp trừng phạt, cần sức ép – trước hết là từ Mỹ, từ châu Âu và từ tất cả các quốc gia mong muốn hòa bình, ổn định trong quan hệ quốc tế. Nếu Nga không muốn chấm dứt xung đột, thì chúng ta phải khiến kinh tế của họ dừng lại”.

Ông Zelensky nhấn mạnh các đồng minh của Kiev đã khẳng định “mọi vấn đề liên quan đến Ukraine phải có sự tham gia của Ukraine”.

Hiện tại, có khả năng ông Zelensky tới Alaska vào ngày 15/8, nhưng sẽ không có cuộc gặp ba bên. Một quan chức Nhà Trắng nói ông Zelensky có thể tham gia vào các hoạt động sau khi ông Trump và ông Putin hội đàm song phương.

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết ông Trump và ông Putin dự định thảo luận đề xuất của Nga về việc Kiev rút quân hoàn toàn khỏi hai vùng Donetsk và Lugansk ở miền đông.