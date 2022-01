Ngày 1/1/2022: Số ca mắc COVID-19 trong nước giảm 1.654 ca so với ngày trước đó

Thứ Bảy, ngày 01/01/2022 18:04 PM (GMT+7)

Bộ Y tế vừa ghi nhận 14.822 ca mắc COVID-19 trong nước (giảm 1.654 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố.

công bố hôm nay TỔNG +14.822 1.740.340 32.575 216 1 Hà Nội +1.748 47.788 161 0 2 TP.HCM +569 503.813 19.773 33 3 Vĩnh Long +1.223 33.339 376 16 4 Tây Ninh +947 75.819 649 11 5 Khánh Hòa +785 33.790 187 2 6 Bình Phước +728 22.795 61 2 7 Trà Vinh +563 21.837 129 5 8 Bình Định +521 16.501 56 2 9 Cà Mau +498 37.932 173 5 10 Đồng Tháp +405 44.532 622 12 11 Bạc Liêu +399 30.244 251 2 12 Bắc Ninh +368 11.859 16 0 13 Thừa Thiên Huế +350 13.679 65 0 14 Phú Yên +283 7.563 44 0 15 Cần Thơ +276 41.233 617 14 16 An Giang +265 32.364 989 10 17 Lâm Đồng +265 9.701 24 0 18 Quảng Ninh +254 3.578 1 0 19 Kiên Giang +247 30.150 542 13 20 Hưng Yên +245 5.412 2 0 21 Bình Thuận +211 26.281 291 3 22 Thanh Hóa +210 8.243 10 0 23 Đồng Nai +203 97.868 1.393 26 24 Tiền Giang +195 33.540 957 9 25 Đà Nẵng +188 11.377 79 1 26 Quảng Nam +181 6.327 12 0 27 Sóc Trăng +180 30.333 346 12 28 Hậu Giang +170 12.876 49 0 29 Bến Tre +161 25.971 214 14 30 Gia Lai +145 7.296 17 0 31 Quảng Ngãi +145 5.965 21 0 32 Hà Giang +143 7.521 6 0 33 Nghệ An +143 7.910 32 0 34 Hải Phòng +116 8.910 9 0 35 Đắk Nông +114 5.099 12 0 36 Bình Dương +105 290.829 3.217 7 37 Bà Rịa - Vũng Tàu +104 26.906 187 15 38 Vĩnh Phúc +96 3.130 6 0 39 Nam Định +93 3.535 2 0 40 Hà Nam +88 2.562 0 0 41 Ninh Bình +72 934 0 0 42 Bắc Giang +69 7.908 15 0 43 Sơn La +67 1.379 0 0 44 Hòa Bình +62 1.553 3 0 45 Ninh Thuận +61 5.884 50 0 46 Thái Nguyên +58 1.843 0 0 47 Phú Thọ +55 3.138 3 0 48 Quảng Bình +51 3.641 7 0 49 Long An +51 40.411 826 2 50 Quảng Trị +47 2.162 3 0 51 Đắk Lắk +40 11.673 56 0 52 Thái Bình +37 2.709 0 0 53 Kon Tum +36 980 0 0 54 Lào Cai +31 634 0 0 55 Lạng Sơn +30 1.648 7 0 56 Điện Biên +29 618 0 0 57 Cao Bằng +26 587 1 0 58 Bắc Kạn +25 80 0 0 59 Yên Bái +18 583 0 0 60 Tuyên Quang +11 1.079 0 0 61 Hà Tĩnh +8 1.566 5 0 62 Lai Châu +8 115 0 0 63 Hải Dương 0 2.807 1 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 01/01/2022 Số mũi đã tiêm toàn quốc 152.201.656 Số mũi tiêm hôm qua 1.265.741

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 31/12/2021 đến 16h ngày 01/01/2022, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.835 ca nhiễm mới, trong đó 13 ca nhập cảnh và 14.822 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.654 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố. Hôm nay, cả nước có 9.628 ca trong cộng đồng.

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (1.748), Vĩnh Long (1.223), Tây Ninh (947), Khánh Hòa (785), Bình Phước (728), TP. Hồ Chí Minh (569), Trà Vinh (563), Bình Định (521), Cà Mau (498), Đồng Tháp (405), Bạc Liêu (399), Bắc Ninh (368), Thừa Thiên Huế (350), Phú Yên (283), Cần Thơ (276), An Giang (265), Lâm Đồng (265), Quảng Ninh (254), Kiên Giang (247), Hưng Yên (245), Bình Thuận (211), Thanh Hóa (210), Đồng Nai (203), Tiền Giang (195), Đà Nẵng (188), Quảng Nam (181), Sóc Trăng (180), Hậu Giang (170), Bến Tre (161), Gia Lai (145), Quảng Ngãi (145), Nghệ An (143), Hà Giang (143), Hải Phòng (116), Đắk Nông (114), Bình Dương (105), Bà Rịa - Vũng Tàu (104), Vĩnh Phúc (96), Nam Định (93), Hà Nam (88), Ninh Bình (72), Bắc Giang (69), Sơn La (67), Hòa Bình (62), Ninh Thuận (61), Thái Nguyên (58), Phú Thọ (55), Long An (51), Quảng Bình (51), Quảng Trị (47), Đắk Lắk (40), Thái Bình (37), Kon Tum (36), Lào Cai (31), Lạng Sơn (30), Điện Biên (29), Cao Bằng (26), Bắc Kạn (25), Yên Bái (18), Tuyên Quang (11), Hà Tĩnh (8), Lai Châu (8).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Cà Mau (-565), Hải Phòng (-404), Bình Phước (-275).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Tây Ninh (+171), Vĩnh Long (+143), Quảng Ninh (+99).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.232 ca/ngày.

Đến nay, tại Việt Nam đã ghi nhận 20 ca mắc COVID-19 biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Quảng Nam (14), TP.Hồ Chí Minh (5).

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.746.092 ca nhiễm, đứng thứ 31/224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 138/224 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 17.706 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.740.340 ca, trong đó có 1.355.459 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (503.813), Bình Dương (290.776), Đồng Nai (97.921), Tây Ninh (76.056), Hà Nội (47.586).

Số bệnh nhân khỏi bệnh: Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 2.990 ca, giảm 15.652 ca so với ngày trước đó (ngày 31/12, cả nước có 18.642 ca nặng).

Tổng số ca được điều trị khỏi tại Việt Nam hiện nay là 1.358.276 ca

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.304 ca, giảm 987 ca so với ngày trước đó (ngày 31/12, cả nước có 7.291 ca nặng).

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 31/12/2021 đến 17h30 ngày 01/01/2022 ghi nhận 216 ca tử vong tại:

TP. Hồ Chí Minh (33), trong đó có 6 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Bình Dương (1), Long An (1), Cà Mau (1), Cần Thơ (1), Trà Vinh (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (26), Vĩnh Long (16), Bà Rịa - Vũng Tàu (15), Bến Tre (14), Cần Thơ (14), Kiên giang (13), Sóc Trăng (12), Đồng Tháp (12), Tây Ninh (11), An Giang (10), Tiền Giang (9), Bình Dương (7), Trà Vinh (5), Cà Mau (5), Bình Thuận (3), Bình Định (2), Khánh hoà (2), Bình Phước (2), Long An (2), Bạc Liêu (2), Đà Nẵng (1).

Hôm nay, số ca tử vong do COVID-19 trong cả nước giảm 10 ca so với ngày trước đó (ngày 31/12, cả nước có 226 ca tử vong.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 222 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 32.610 ca, chiếm tỷ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/224 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 131/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

