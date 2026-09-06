Nga kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga vào tuần tới.

Trao đổi với báo chí, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko cho biết, quan hệ Nga - Việt Nam đang phát triển năng động trên nhiều lĩnh vực, dựa trên nền tảng vững chắc của tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau được vun đắp trong nhiều năm.

Một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định đó là đối thoại chính trị thường xuyên, thực chất ở các cấp.

Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko trả lời phỏng vấn

"Chúng tôi coi chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Nga - Việt Nam.

Chúng tôi kỳ vọng hai bên sẽ thảo luận thực chất toàn bộ các vấn đề trong chương trình nghị sự song phương, thống nhất những hướng hợp tác mới trong dài hạn và đưa ra các quyết định cụ thể nhằm tiếp tục củng cố vững chắc quan hệ hai nước", Đại sứ chia sẻ.

Kiên trì với mục tiêu 15 tỷ USD

Kinh tế, thương mại, đầu tư là những lĩnh vực then chốt, tiềm năng trong quan hệ hai nước, đã được xác định trong Tuyên bố chung nhân chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (5/2025) và Kế hoạch tổng thể đến năm 2030 được ký trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Liên bang Nga M.V. Mishustin (1/2025).

Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu tháng 10 tới đây sẽ tròn 10 năm có hiệu lực - là công cụ quan trọng bảo đảm hợp tác giữa hai nước trong điều kiện phức tạp của thế giới hiện nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 5/2025. Ảnh: Điện Kremlin

Đại sứ Gennady Bezdetko cho biết, kim ngạch thương mại giữa hai nước trong những năm qua tăng trưởng ổn định. Lãnh đạo hai nước đã đề ra mục tiêu đến năm 2030 nâng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD. "Chúng tôi sẽ kiên trì tiến tới mục tiêu đó", Đại sứ nhấn mạnh.

Đại sứ đánh giá, Việt Nam là một quốc gia phát triển năng động, có vị trí địa lý thuận lợi, nguồn nhân lực dồi dào và là một trong những trung tâm sản xuất, logistics của Đông Nam Á. Trong khi Nga sở hữu các công nghệ hiện đại, những năng lực độc đáo trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, giao thông vận tải, tri thức khoa học và tài nguyên thiên nhiên.

Theo Đại sứ, những yếu tố này tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác cùng có lợi.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Đại sứ Nga cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành cụm tượng chuyên gia quân sự Liên Xô tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam hồi cuối tháng 8/2025

Năng lượng là một trong những lĩnh vực truyền thống, ưu tiên trong hợp tác Nga - Việt Nam. Năm ngoái, hai bên đã ký Hiệp định liên Chính phủ trong lĩnh vực dầu khí về mở rộng vùng hoạt động trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam và trên lãnh thổ Liên bang Nga.

Đại sứ cho biết, những cơ hội hợp tác mới đang mở ra, trong đó có năng lượng carbon thấp và năng lượng tái tạo.

Tháng 3 vừa qua, hai bên đã ký Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam. Hiệp định đặt nền tảng pháp lý cho việc triển khai dự án quy mô lớn, hai bên đã hoàn tất các thủ tục để văn kiện có hiệu lực và đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị.

Đại sứ cũng cho biết về tiềm năng lớn trong lĩnh vực chế tạo máy, công nghiệp chế biến, giao thông vận tải, đóng tàu, nông nghiệp, công nghiệp thủy sản và công nghệ số.

Việt Nam và Nga ký kết Hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam hồi tháng 3/2026. Ảnh: Nhật Bắc

Nguồn lực đáng tin cậy và lâu dài nhất của quan hệ Việt - Nga

Hợp tác du lịch có triển vọng tốt đẹp. Theo số liệu mới nhất, Việt Nam trở thành một trong ba điểm đến du lịch được người Nga ưa chuộng nhất. Sau 8 tháng, đã có hơn 1 triệu lượt khách Nga đến Việt Nam, Nga là thị trường có mức tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam cao nhất trong 8 tháng đầu năm nay. Việc tăng số chuyến bay thẳng và mở rộng đường bay góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và du lịch.

Hợp tác giữa địa phương hai nước cũng đóng góp lớn vào thúc đẩy quan hệ song phương. Các thành phố Moscow, Saint Petersburg, Kazan và Yekaterinburg đang tích cực giao lưu nhiều mặt với các tỉnh, thành của Việt Nam.

Hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có bề dày lịch sử trong tổng thể quan hệ hai nước. Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ nhiệt đới hỗn hợp Nga - Việt sẽ kỷ niệm 40 năm thành lập vào tháng 3/2027.

Đại sứ nhìn nhận, trong nhiều thập niên, trung tâm đã triển khai các dự án và chương trình nghiên cứu chung phục vụ lợi ích của hai nước. Cho biết năm 2026 là năm hợp tác Nga - Việt Nam trong lĩnh vực khoa học và giáo dục, Đại sứ nhấn mạnh điều này tạo thuận lợi để mở rộng trao đổi học thuật.

Đại sứ cho rằng con người là nguồn lực đáng tin cậy và lâu dài nhất của quan hệ hai nước. Nhiều người Việt Nam được đào tạo tại Liên Xô và Nga về nước trở thành chính trị gia, nhà khoa học, kỹ sư, nhà quản lý, chuyên gia có trình độ cao và doanh nhân...

Đại sứ nhấn mạnh cần gìn giữ những truyền thống tốt đẹp này, đồng thời điều chỉnh hợp tác giáo dục cho phù hợp với điều kiện và nhu cầu hai bên. Nga sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo chuyên gia với 1.000 suất học bổng mỗi năm.

Người dân Nga và du khách xem múa rối nước tại Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2025 được tổ chức ở Quảng trường Đỏ hồi tháng 7/2025. Ảnh: Báo TG&VN

Hợp tác văn hóa phát triển vững chắc và đi vào chiều sâu. Nền nghệ thuật Việt Nam giàu bản sắc được công chúng Nga yêu mến. Mùa hè năm 2025, hàng nghìn người dân Moscow và du khách đã có dịp thưởng thức các điệu múa dân tộc, âm nhạc và võ thuật truyền thống tại Lễ hội Văn hóa “Việt Nam - Sắc màu từ miền nhiệt đới”. Sự kiện càng có ý nghĩa khi có sự tham dự của bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Các đoàn nghệ thuật sân khấu và âm nhạc của Nga thường xuyên biểu diễn tại Việt Nam. Một sự kiện quan trọng đầu năm 2026 là Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam.