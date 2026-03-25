Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, ngày 24/3 (giờ Moscow), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam có cuộc gặp Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu, hội kiến Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin.

Phát triển và mở rộng lĩnh vực hợp tác

Thư ký Hội đồng An ninh Nga cho biết phía Nga sẽ nỗ lực cùng với các bộ, ngành của Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ các chuyến thăm và các cuộc gặp gỡ tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua; khẳng định Nga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng trong tình hình thế giới nhiều biến động hiện nay.

Ông Sergey Shoigu khẳng định Nga luôn mong muốn phát triển hơn nữa những lĩnh vực hợp tác mà hai bên đã có nền tảng, tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực mới, phù hợp với điều kiện của hai bên để phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, nâng quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Hai bên trao đổi, đề xuất nhiều biện pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, kinh tế - thương mại - đầu tư, năng lượng - dầu khí, giao thông vận tải, nhân văn, giao lưu nhân dân, du lịch…

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự, đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát huy tốt vai trò của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định hai bên còn nhiều tiềm năng và dư địa để khai thác, nâng tầm hợp tác trên tất cả các lĩnh vực; thống nhất ủng hộ các cơ quan chức năng hai nước tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác phòng chống các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Về cộng đồng người Việt Nam tại Nga, hai bên nhất trí cộng đồng có nhiều đóng góp tích cực vào quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước. Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu mong muốn có thêm người Việt Nam sang sinh sống, học tập và làm việc tại Liên bang Nga, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước Nga trong bối cảnh hiện nay.

Ủng hộ Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cùng đại diện nhiều đảng phái trong Đuma Quốc gia Nga.

Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin khẳng định Đuma Quốc gia Nga sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam trong việc xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, năng lượng, giáo dục - đào tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò của Đuma Quốc gia Nga và Chủ tịch Vyacheslav Volodin trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo thuận lợi triển khai các thỏa thuận cấp cao, hỗ trợ thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án hợp tác cụ thể, nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hợp tác Việt Nam - Nga...

Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga nhấn mạnh dù quan hệ không ngừng phát triển trong những năm qua, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga vẫn còn nhiều dư địa và tiềm năng để phát triển hơn nữa.

Trên tinh thần đó, hai bên đã trao đổi sâu rộng về việc thúc đẩy các chuyến thăm trong thời gian tới; hợp tác, ủng hộ nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, cũng như ký mới các hiệp định hợp tác phù hợp với lợi ích của hai bên; nhất trí đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hợp tác kinh tế - thương mại; ủng hộ việc mở rộng giao lưu nhân dân, kết nối địa phương, thúc đẩy du lịch và hợp tác giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ.

Chủ tịch Vyacheslav Volodin khẳng định luôn mong muốn Việt Nam phát triển thịnh vượng và hết sức ủng hộ việc ký kết thỏa thuận xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại Việt Nam, coi đây là một công trình quan trọng cho quá trình phát triển năng lượng của Việt Nam, đặt nền móng cho sự phát triển vượt bậc của kinh tế Việt Nam trong những năm tới.