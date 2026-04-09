Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Trung Quốc

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao ngày 9-4, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 đến ngày 17-4-2026.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Quan hệ Việt - Trung thời gian qua tổng thể duy trì đà phát triển tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Năm 2025, trong bối cảnh kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Trung (ngày 18-1-1950 - 18-1-2025), trao đổi chiến lược cấp cao được tăng cường, các chuyến thăm giữa các lãnh đạo chủ chốt với tần suất chưa từng có. Nổi bật là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam (từ ngày 14 đến 15-4-2025) và việc hai bên lần đầu tiên triển khai "cao điểm" tiếp xúc cấp cao với 3 lãnh đạo chủ chốt thăm, dự hoạt động tại mỗi nước gần như trong cùng một thời điểm: Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của thế giới và làm việc tại Trung Quốc (từ ngày 2 đến 4-9-2025); Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và làm việc tại Trung Quốc (từ ngày 30-8 đến 1-9-2025); Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế thăm chính thức Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, cùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc (từ ngày 31-8 đến 2-9-2025).

Từ đầu năm 2026 đến nay, hai bên tiếp tục trao đổi, tiếp xúc cấp cao với nhiều hình thức linh hoạt. Lãnh đạo chủ chốt hai nước trao đổi điện mừng nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (ngày 18-1-1950 - 18-1-2026). Ngày 19-1-2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc gửi điện mừng đến Đại hội XIV của Đảng ta. Ngày 23-1-2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gửi điện chúc mừng đồng chí Tô Lâm được bầu tiếp tục đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư. Ngày 26-1-2026, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tiến hành điện đàm sau khi Đại hội XIV của Đảng ta thành công tốt đẹp.

Từ ngày 29 đến 30-1-2026, ông Lưu Hải Tinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình thăm Việt Nam, chúc mừng thành công Đại hội XIV và đồng chủ trì Phiên họp đầu tiên cơ chế Gặp gỡ giữa Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao và Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ ngày 3 đến 4-2-2026, ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Đảng ta đi Trung Quốc thông báo kết quả Đại hội XIV.

Từ ngày 15 đến 17-3-2026, hai bên tổ chức Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương và Hội nghị lần thứ nhất cơ chế Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc. Từ ngày 18 đến 19-3-2026, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đồng chủ trì Chương trình Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10. Bộ Công an hai nước đã tổ chức Hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ 9.

Ngoài ra, hợp tác địa phương được tăng cường, hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư và du lịch nhìn chung đạt kết quả tích cực. Năm 2025, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam; Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và là đối tác thương mại thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới theo tiêu chí quốc gia (sau Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản) với kim ngạch thương mại Việt - Trung đạt 256,4 tỉ USD, tăng 24,8%; ta xuất khẩu 70,4 tỉ USD, tăng 14,8%; nhập khẩu 186 tỉ USD, tăng 29%. Trong 2 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch thương mại Việt - Trung 66,7 tỉ USD, tăng 30,2%; ta xuất khẩu 17,4 tỉ USD, tăng 32,5%; nhập khẩu 49,3 tỉ USD, tăng 29,4%.

Về đầu tư, năm 2025, Trung Quốc đứng thứ 2 về tổng số vốn đăng ký với 5,96 tỉ USD (sau Singapore), tăng 33,4%. Trong 2 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc đứng thứ 3 về tổng vốn đăng ký với 807,46 triệu USD (sau Singapore và Hàn Quốc), giảm 9,6%.

Về du lịch, năm 2025, ta đón 5,28 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng 41,3%, chiếm 25% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam, đứng đầu về tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam. Trong 2 tháng đầu năm 2026, ta đón khoảng 922.582 lượt du khách Trung Quốc, chiếm khoảng 19,7% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam, đứng thứ hai về tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam (sau Hàn Quốc).