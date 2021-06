Nắng nóng gay gắt gia tăng, EVN khuyến cáo dùng điện an toàn

Thứ Tư, ngày 16/06/2021 13:00 PM (GMT+7)

Nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong những ngày nắng nóng nên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã khuyến cáo người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Nắng nóng tiếp tục gia tăng ở miền Bắc và miền Trung. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm qua (15/6), ở Trung Bộ, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Hòa Bình đã có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo, hôm nay (16/6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ ngày 18/6, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp tục xảy ra ở các khu vực trên, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Nắng nóng kéo dài kéo theo lượng tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm; nguy cơ quá tải, sự cố, nhảy aptomat, thậm chí gây cháy nổ.

Theo tính toán cụ thể của chuyên gia kỹ thuật điện, trong những lúc thời tiết nắng nóng kéo dài, điện năng tiêu thụ của riêng điều hoà nhiệt độ trong gia đình có thể chiếm tới 60-70% tổng số lượng điện năng tiêu thụ.

Do đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam khuyến cáo, để nâng cao hiệu quả sử dụng điện, người dân khi bật điều hoà chỉ nên đặt ở mức 27 độ C trở lên và nên sử dụng kết hợp với quạt, vừa đảm bảo đủ mát, vừa giảm đáng kể điện năng tiêu thụ.

Trong tình hình diễn biến dịch COVID-19 phức tạp như hiện nay, các cơ quan Y tế cũng khuyến cáo hạn chế dùng điều hòa, thay vào đó cần mở cửa sổ, tăng cường sử dụng quạt để lưu thông không khí.

Để giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện và hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến, EVN tiếp tục khuyến cáo các cơ quan, công sở, nơi sản xuất và người dân cần tiếp tục chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Ngoài việc sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ, không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớnn hư điều hòa, bếp đun điện…

