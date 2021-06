Thời tiết đầu tuần: Nắng nóng quay lại miền Bắc và miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (14/6), phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn mưa vào buổi sáng, có nơi mưa vừa, mưa to, sau mưa giảm, trưa chiều có lúc hửng nắng; riêng phía Tây Bắc Bộ do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 2 nên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Từ ngày 15/6 trở đi, nắng nóng bắt đầu quay lại khu vực miền Bắc và miền Trung, có nơi nắng nóng gay gắt. Nắng nóng sẽ tăng nhiệt từng ngày và kéo dài đến cuối tuần ở các khu vực trên.

Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết trong tuần ngày có mưa nắng gián đoạn, từ chiều tối đến tối có mưa rào và dông rải rác.

