Miền Bắc hứng đợt mưa dông mới, miền Trung có nơi nắng nóng trên 38 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, từ nay (7/6) cho đến ngày 10/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt (mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Tại miền Trung, trừ 2 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An có mưa rào và dông, còn lại các khu vực khác tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Từ ngày 9/6, nắng nóng có khả năng xảy ra trên diện rộng ở khắp miền Trung.

Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết trong tuần phổ biến ban ngày có nắng gián đoạn, chiều tối và tối khả năng mưa dông xuất hiện, đề phòng ngập lụt ở vùng trũng thấp.

