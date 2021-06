Nắng nóng gay gắt quay lại, có nơi 40 độ C, cơ quan khí tượng ra khuyến cáo

Thứ Hai, ngày 14/06/2021 21:28 PM (GMT+7)

Vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng kết hợp với hiệu ứng phơn nên nắng nóng quay lại miền Bắc và miền Trung, có nơi nhiệt độ trên 40 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (14/6), khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Miền Bắc và miền Trung hứng đợt nắng nóng gay gắt. Ảnh minh họa.

Từ ngày mai (15/6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C; riêng vùng núi phía Tây khu vực Bắc Trung Bộ, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Từ ngày 16-22/6, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đặc biệt, có những điểm cục bộ ở vùng nam đồng bằng Bắc Bộ lên tới 39-40 độ C. Còn tại Thanh Hóa, Nghệ An do chịu hiệu ứng phơn, sẽ có những điểm cá biệt trên 40°C.

Cơ quan khí tượng lưu ý, thời gian xảy ra nắng nóng được xác định trong khoảng từ 9h đến 18h (tuỳ ngày) và nắng nóng gay gắt cực đỉnh trong khoảng từ 11h đến 16h trong các ngày 19/6-21/6.

“Đây là đợt nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Nếu không có việc gì cần thiết, người dân nên hạn chế ra ngoài vào những thời điểm trên”, cơ quan khí tượng cảnh báo.

Khu vực Hà Nội ngày mai (15/6), có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C. Từ ngày 16-21/6 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dự báo, đợt nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 21/6; ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài lâu hơn.

