Năm người tử vong do đuối nước ở Phú Thọ

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Chiều 18/5, tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, một nhóm người rủ nhau ra sông tắm thì không may bị nước cuốn. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm khu vực xảy ra vụ việc.

Ông Vũ Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã Sông Lô, xác nhận vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên địa bàn.

Đến khoảng 17h, lực lượng chức năng đã đưa cả 5 thi thể lên bờ.

Tại hiện trường, nhiều người thân đứng dọc bờ sông trong tâm trạng hoảng loạn, đau đớn.

Hiện, nguyên nhân vụ việc và danh tính các nạn nhân đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

