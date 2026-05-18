Nhóm Houthi bắn rơi UAV giá hàng chục triệu USD của Mỹ

UAV MQ-9 Reaper của Mỹ bị bắn hạ tại tỉnh Marib, Yemen. Ảnh: Defense Line

Người dân địa phương cho biết họ nghe thấy những tiếng nổ lớn ở Marib khi quan sát tên lửa phòng không được phóng đi từ khu vực Sarwah, phía tây thành phố. Ngay sau khi tên lửa lao đi, có hai vụ nổ trên không diễn ra.

Các nhà hoạt động trên mạng xã hội đã lan truyền những hình ảnh được cho là mảnh vỡ từ UAV của Mỹ và đầu đạn tên lửa của nó nằm rải rác trong một khu vực sa mạc phía đông quận Wadi.

Trang Defense Line đưa tin những hình ảnh được lan truyền cho thấy ít nhất 2 mảnh vỡ của tên lửa AGM-114R9X “Ninja”, một phiên bản cải tiến của tên lửa không đối đất Hellfire được thiết kế để tấn công chính xác.

Những hình ảnh này xác nhận mảnh vỡ thuộc về UAV MQ-9 Reaper của Mỹ. Đây là loại UAV được Mỹ sử dụng “cho các hoạt động giám sát và chống khủng bố ở Yemen".

Hiện, cả nhóm Houthi lẫn quân đội Mỹ đều chưa bình luận gì về vụ việc được báo cáo.

Theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ, mỗi chiếc UAV MQ-9 Reaper có giá khoảng 30 triệu USD. MQ-9 Reaper thường được sử dụng cho các nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, giám sát, trinh sát cũng như các hoạt động tấn công chính xác. Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng lưu ý máy bay này dễ bị nhắm mục tiêu trong môi trường có hệ thống phòng không tiên tiến.

Ban đầu, MQ-9 Reaper được thiết kế cho các hoạt động chống khủng bố ở những khu vực có hệ thống phòng không hạn chế hơn là không phận được bảo vệ nghiêm ngặt. UAV này có tốc độ tối đa khoảng 480 km/h, chậm hơn đáng kể so với máy bay chiến đấu.

Các UAV được triển khai bay ngoài khơi và trên không phận Yemen là một phần trong nỗ lực của quân đội Mỹ nhằm giúp bảo vệ các tàu thương mại và quân sự trước các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi.