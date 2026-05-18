Ông Zelensky cảnh báo lạnh gáy đến Nga, tuyên bố "thay đổi cán cân" trên chiến trường

Ông Zelensky nói khả năng tầm xa của Ukraine đã vượt khả năng phòng thủ của Nga. Ảnh: Anadolu.

Ngày 17/5, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) xác nhận đã tiến hành một chiến dịch phối hợp với Lực lượng Vũ trang Ukraine, nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng công nghiệp quân sự và nhiên liệu ở tỉnh Moscow, bao gồm cả Nhà máy lọc dầu Moscow, cũng như các hệ thống và cơ sở hạ tầng phòng không tại sân bay quân sự Belbek ở Crimea.

Giới chức Nga và các báo cáo địa phương cho biết các tòa nhà dân cư đã bị hư hại trong vụ tấn công và ít nhất 3 người đã thiệt mạng. Bình luận về vụ tấn công, ông Zelensky gọi đó là "một phản ứng hoàn toàn chính đáng" đối với các cuộc tấn công liên tục của Nga vào các thành phố của Ukraine.

Trong bài phát biểu tối 17/5, ông Zelensky nói: "Nhiều đối tác (phương Tây) hiện đang phát tín hiệu rằng họ nhận thấy những gì đang xảy ra và mọi thứ đã thay đổi như thế nào - cả về thái độ đối với cuộc chiến này lẫn khả năng tấn công các mục tiêu của Nga trên lãnh thổ Nga".

Ông Zelensky nói thêm rằng các cuộc tấn công vào Moscow là một màn thể hiện đáng kể khả năng tầm xa của Ukraine, xét đến những nỗ lực mà Điện Kremlin đã thực hiện để bảo vệ thủ đô Nga khỏi các cuộc tấn công. "Nhưng các bước đi tầm xa của Ukraine đã và đang vượt qua điều này" - ông Zelensky nhận xét.

"Như tôi đã nói hôm qua, người Nga nên nghĩ về các nhà máy lọc dầu, các cơ sở và doanh nghiệp dầu mỏ của họ" - ông nói thêm, ám chỉ một cách khéo léo đến khả năng tấn công tầm xa của Ukraine.

Trong khi quân đội Ukraine thường xuyên tấn công các mục tiêu liên quan đến tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu và nhà máy sản xuất vũ khí, Kiev đã tăng cường các cuộc tấn công trong những tháng gần đây - với khả năng mới được phát hiện là tấn công các mục tiêu trong khu vực được phòng không Nga tăng cường mạnh.

Sau vụ tấn công vào thủ đô Moscow của Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vào ngày 17/5 rằng Moscow có thể nối lại đối thoại với Brussels khi các quan chức châu Âu tiếp tục tranh luận về sự tham gia ngoại giao trong bối cảnh bất ổn ngày càng gia tăng về những nỗ lực của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến của Nga.

Trong bài phát biểu buổi tối, ông Zelensky cho biết các nỗ lực giám sát của Ukraine cho thấy số lượng "hoạt động tích cực" của Ukraine nhiều hơn so với Nga trong khoảng thời gian 24 giờ từ ngày 16 đến 17/5.

"Năm nay đã có rất nhiều việc được thực hiện, và sự thay đổi trong cán cân hành động trên chiến trường là điều có thể thấy rõ" - ông Zelensky nói, đồng thời cam kết sẽ tăng cường nguồn cung cấp cần thiết để duy trì các hoạt động tác chiến.

Đà tiến công trên chiến tuyến cũng có vẻ đã thay đổi trong những tháng gần đây trong bối cảnh "cuộc phản công" được Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi ca ngợi.

Tư lệnh quân đội Ukraine cho biết lực lượng Ukraine đã chiếm được nhiều lãnh thổ hơn quân đội Nga trong tháng Hai, trong khi Tổng thống Zelensky nói rằng lực lượng Kiev đã giành lại hơn 400 km vuông lãnh thổ do Nga chiếm ở phía đông các vùng Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk tính đến tháng Ba.

Tuy nhiên, những tuyên bố này rất khó xác minh độc lập trong bối cảnh chiến tuyến đang tranh chấp gay gắt, bao gồm cả cái gọi là "vùng xám" nơi quyền kiểm soát vẫn chưa rõ ràng.