2 bé gái đuối nước thương tâm tại khu vực hồ sinh thái ở Quảng Trị

Chiều 3-9, lãnh đạo UBND xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến hai bé gái tử vong.

Nhiều người dân theo dõi cuộc tìm kiếm hai bé gái đuối nước tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, cháu Dương Thị Thùy L (10 tuổi, trú tại thôn 9, xã Gio Linh) và cháu Phạm Thị Bảo H (8 tuổi, trú tại KP4, phường Nam Đông Hà) cùng chơi tại khu vực hồ sinh thái cầu Bến Sanh, xã Gio Linh.

Trong lúc chơi đùa, không may cả hai cháu bị trượt chân ngã xuống hồ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân địa phương tổ chức tình kiếm.

Sau thời gian triển khai tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hai cháu.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể hai cháu cho gia đình đưa về lo hậu sự.