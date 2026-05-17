Lý do Miu Lê bị xử phạt hành chính nhưng sau đó lại khởi tố hình sự

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News về việc ca sĩ Miu Lê ban đầu chỉ bị xử phạt hành chính nhưng sau đó bị khởi tố hình sự hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, thạc sĩ, luật sư Nguyễn Bá Hưng thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho rằng việc này là hoàn toàn bình thường trong quá trình điều tra.

Theo luật sư Hưng, hành vi phạm tội “Sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau.

Trong trường hợp này, cơ quan điều tra xác định Lê Ánh Nhật (tức ca sĩ Miu Lê) không thuộc một trong những trường hợp quy định tại Điều 256a Bộ luật Hình sự nên không đủ căn cứ để khởi tố về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”, do đó chỉ xử phạt hành chính.

Tuy nhiên, quá trình đấu tranh mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định có đủ căn cứ để chứng minh việc ca sĩ Miu Lê có tham gia “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” nên đã ra quyết định khởi tố bị can để điều tra làm rõ hành vi tổ chức là hoàn toàn đúng quy định pháp luật.

Ca sỹ Miu Lê cùng các đối tượng trong vụ "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, Đặc khu Cát Hải. (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, khoảng 12h30 ngày 10/5/2026, Công an đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, phát hiện 6 người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Vũ Khương An (SN 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM); Trần Đức Phong (SN 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội); Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú tại Đặc khu Cát Hải, Hải Phòng); Trần Minh Trang (SN 1996, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội); Lê Ánh Nhật (nghệ danh Miu Lê, SN 1991, trú tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) và Vũ Thái Nam (SN 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh).

Kết quả kiểm tra, cơ quan chức năng xác định tất cả những người này đều dương tính với chất ma túy.

Qua khám xét khẩn cấp tại Cơ sở lưu trú Titibeach thuộc khu vực bãi tắm Tùng Thu, lực lượng công an thu giữ thêm 5,35 gram Ketamine; 0,40 gram Ketamine và Cocaine cùng một số dụng cụ, đồ vật liên quan đến hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy”; khởi tố bị can đối với: Trần Đức Phong và Vũ Thái Nam về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”;

Khởi tố Đoàn Thị Thúy An về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam với các đối tượng này.

Các đối tượng trong vụ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu (Đặc khu Cát Hải). (Ảnh: Công an TP Hải Phòng)

Thời điểm này, cơ quan công an chưa khởi tố hình sự đối với Lê Ánh Nhật, Vũ Khương An do xác định đây là những đối tượng thụ hưởng, không thuộc trường hợp quy định trong Điều 256a Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, quá trình mở rộng điều tra đã làm rõ và tạm giữ hình sự đối với Đặng Huy Việt (SN 1984, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tiếp tục củng cố chứng cứ và đấu tranh với các đối tượng liên quan, đến 16/5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê) và Vũ Khương An về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đồng thời, khởi tố bị can đối với Trần Minh Trang về hành vi “Không tố giác tội phạm”.

Vụ việc vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra.