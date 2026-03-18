Đang livestream thì phát hiện, kịp thời cứu sống nam sinh đuối nước

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 17/3 tại khu vực đập nước ở thượng nguồn sông Tiêm, thôn Trường Sơn, xã Hương Khê (Hà Tĩnh). Vào thời điểm nói trên, anh Lê Khắc Hà (SN 1978), trú tại thôn Phú Hưng, xã Hương Khê cùng bạn sử dụng xe ô đi vào khu vực này để đi chơi.

Thấy cảnh đẹp, anh Hà đã dùng điện thoại di động bật chế độ livestream trên Facebook để giới thiệu với bạn bè. Lúc góc máy quay đến khu vực đập nước, bất ngờ người đàn ông này phát hiện một người đang có dấu hiệu đuối nước, nổi lập lờ trên mặt sông nên đã nhanh chóng hô hoán, cùng bạn lao xuống để đưa người này lên bờ. Khoảng cách từ xe ô tô đến vị trí phát hiện người bị đuối nước khoảng 250m.

Nam sinh lớp 8 may mắn được phát hiện, cứu sống khi đang chới với giữa dòng nước.

Sau khi đưa được đưa lên bờ, anh Hà cùng bạn đã thực hiện các biện pháp sơ cứu cần thiết rồi sử dụng xe ô tô chở người này đến Trạm y tế xã Hương Khê để cấp cứu. Nhờ được phát hiện và cấp cứu kịp thời, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Danh tính nạn nhân may mắn được xác định là cháu Phan Lê Bảo Lộc (SN 2012), trú thôn Phú Lâm, xã Hương Khê. Bảo lộc hiện đang là học sinh lớp 8A7 Trường THCS Phú Gia. Cháu Lộc đi vào rừng chơi cùng bạn, sau đó xuống khu vực hạ lưu đập sông Tiêm để tắm và không may bị đuối nước.

Toàn bộ diễn biến sự việc tình cờ phát hiện nam sinh chới với giữa dòng nước đến quá trình cứu và sơ cứu, hô hấp nhân tạo vô tình được phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook đã nhận được “mưa lời khen” từ cộng đồng mạng.