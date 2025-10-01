Tổ trưởng an ninh cơ sở tử vong khi cứu 3 cháu bé đuối nước

Tối 1/10, theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên, đoàn công tác của Công an tỉnh do Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình anh Phan Văn Thành – Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự xóm Xuân Hà 1, xã Thành Công đã hy sinh khi cứu 3 cháu bé không may bị đuối nước.

Trước đó, khoảng 7h ngày 1/10, trong khi làm nhiệm vụ trực mưa bão, anh Thành cùng 2 người dân trong xóm phát hiện 3 cháu bé có biểu hiện đuối nước tại khu vực đường dân sinh qua cánh đồng. Anh Thành đã cứu được 2 cháu vào bờ an toàn, sau đó tiếp tục quay lại cứu cháu thứ 3. Khi đưa cháu vào gần bờ, anh bị kiệt sức và chìm xuống nước. Hai người đi cùng đã cứu được cháu bé nhưng không thể cứu được anh Thành. Đến 9h cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh Thành.

Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên chia sẻ, động viên thân nhân anh Phan Văn Thành. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên.

Được biết, anh Phan Văn Thành tham gia lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở từ tháng 7/2024, giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự xóm Xuân Hà 1. Trong quá trình công tác, anh luôn nhiệt tình, trách nhiệm, tích cực phối hợp với Công an xã thực hiện nhiệm vụ. Anh là lao động chính trong gia đình, có vợ và 2 con gái nhỏ.