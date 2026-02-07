Hàng chục người bị cá ăn thịt tấn công khi tắm sông ở Argentina

Theo báo chí Argentina, sự việc xảy ra trong nhiều ngày đầu tháng 2 khi thời tiết oi bức, nhiều người đổ ra các bãi ven sông để giải nhiệt, bất chấp biển cấm tắm đã cắm sẵn dọc bờ.

Bệnh viện Fermín Salaverry cho biết chỉ trong thời gian ngắn, khoa cấp cứu tiếp nhận liên tục các nạn nhân bị thương vì nhiều vết cắn sâu ở tay và chân. Đến khi ca bị thương nặng thứ bảy được đưa vào cấp cứu, bệnh viện đã phải phát cảnh báo tới cộng đồng.

Cá ăn thịt tấn công khiến khu vực tắm trên sông Paraná buộc phải đóng cửa. Ảnh: CEN

Theo The Sun, một người đàn ông bị cắn mất một phần ngón tay. Nhiều nạn nhân khác bị rách da, mất từng mảng thịt, phải băng bó khẩn cấp.

"Người dân xuống nước ở khu vực bị cấm tắm. Chúng tôi đã có biển cảnh báo để phòng nhưng nhiều người vẫn bỏ qua" – đại diện bệnh viện cho biết hôm 1-2.

Nhân viên cứu hộ tại bãi tắm Alejandro Martin đã xử lý tổng cộng 46 ca, tất cả đều nghiêm trọng và phải dùng hết ba túi sơ cứu trong ngày.

Các vết cắn sâu do cá palometas gây ra khiến nhiều người bị thương phải nhập viện. Ảnh: Newflash

Các chuyên gia giải thích Palometas - thuộc loài cá cọp Piranha - là loài cá ăn thịt sống ở vùng nước đục, thường xuất hiện gần bờ khi mực nước thấp và nhiệt độ cao.

Hiện mực nước sông Paraná đang ở mức thấp kỷ lục, tạo điều kiện để cá tiến sát khu vực nông – nơi người dân thường bơi lội. Khi thiếu thức ăn tự nhiên, chúng dễ tấn công con người.

Palometas, họ hàng gần của Piranha, thường xuất hiện sát bờ khi nước thấp và nhiệt độ cao. Ảnh: iNaturalist

Giới chức cho biết các vụ tấn công kiểu này thường xảy ra ở vùng nước cạn, đặc biệt trong mùa hè Nam bán cầu.

Sau khi số người bị thương tăng nhanh, lực lượng cứu hộ lập tức kéo còi, buộc mọi người rời khỏi sông và cắm cờ đỏ cảnh báo nguy hiểm.

Chính quyền địa phương cũng kêu gọi người dân trông chừng trẻ em và đi cấp cứu ngay nếu bị cắn.

Một đề xuất đang được xem xét là lắp lưới bảo vệ cao khoảng 2 mét dọc bãi tắm để giảm nguy cơ tiếp xúc giữa người và cá cho tới hết mùa hè.

Giới chức tỉnh Entre Ríos cho rằng đây không phải hiện tượng quá lạ trên sông Paraná, song mức độ thương tích lần này đáng lo ngại do số nạn nhân đông và vết cắn sâu.