Hà Nội: Xây dựng bể ngầm khổng lồ dung tích 125 triệu m3 để chống ngập

Trong Quy hoạch Tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm vừa được thông qua, Hà Nội đề ra nhiều giải pháp để giải quyết các tồn tại, điểm nghẽn gồm: Ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, úng ngập, trật tự văn minh đô thị, an toàn thực phẩm.

Trong đó, để giải quyết tình trạng ngập úng, thành phố định hướng xây dựng các công trình ngầm, giao thông ngầm. Các công trình này phải đồng bộ với hệ thống giao thông vành đai, hướng tâm và xuyên tâm, kết hợp hệ thống thu gom nước ngầm, bể ngầm chống ngập úng và các trạm bơm.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ quy hoạch hệ thống không gian ngầm đa năng (giao thông - thương mại - bãi đỗ xe - thoát nước) theo mô hình TOD. Đặc biệt, nghiên cứu xây dựng hệ thống "bể ngầm khổng lồ" chứa nước mưa kết hợp giao thông để giải quyết triệt để ngập úng.

Theo định hướng, thành phố sẽ xây dựng bể ngầm khổng lồ với dung tích khoảng 125 triệu m3 để chống ngập úng; dự kiến triển khai giai đoạn 2036- 2045.

Nhiều khu vực của Hà Nội ngập lụt trong đợt mưa lũ tháng 10/2025

Bên cạnh đó, mô hình đô thị ngầm cũng đang được nghiên cứu để ứng dụng tại các khu vực cải tạo chung cư cũ với các ga tàu điện ngầm theo mô hình TOD, trung tâm thương mại ngầm kết nối.

Thành phố cũng nghiên cứu bổ sung thêm các hồ điều hòa trữ nước, thoát nước, chống úng ngập tại những khu vực có cốt nền thấp, thường xuyên ngập úng; kết hợp phát triển trồng rừng, đào hồ lớn tích nước dự trữ thoát nước. Nghiên cứu mở rộng một số đoạn, tuyến sông thuộc vành đai xanh, hành lang xanh, bãi sông nhằm tạo dung tích trữ nước, âu chứa nước lớn phục vụ thoát nước.

Ngoài ra, quy hoạch xác định cốt cao độ cho các khu vực và hệ thống thoát nước an toàn, ổn định thông qua các giải pháp: Xây dựng hồ điều hòa, các hồ chứa, hệ thống ngầm kết hợp giao thông trong các tuynel hoặc hào kỹ thuật kích thước lớn để lưu trữ và thoát nước khi mưa to, giảm áp lực cho hệ thống thoát nước chính và hạn chế ngập úng cục bộ.

Tại kỳ họp thứ 30 HĐND TP. Hà Nội, UBND TP. Hà Nội cho biết, thời gian qua, trên địa bàn thành phố xảy ra úng ngập diện rộng, kéo dài do ảnh hưởng của bão. Hậu quả của ngập úng sau bão rất nghiêm trọng, bao gồm thiệt hại nặng nề về giao thông, với nhiều tuyến đường ngập sâu gây ùn tắc kéo dài, xe cộ hư hỏng; ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập úng nặng như trên là do công tác đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước, các công trình đầu mối thoát nước chưa đồng bộ, thực hiện chậm; các hồ điều hòa theo quy hoạch chưa được triển khai đồng bộ; công tác đầu tư, quản lý hệ thống thoát nước tại một số đô thị mới chưa đồng bộ...

Chủ tịch UBND thành phố ban hành 10 quyết định về lệnh xây dựng công trình khẩn cấp với tổng mức đầu tư là 5.579 tỷ đồng. Dự kiến hạng mục chính các dự án sẽ hoàn thành trước mùa mưa năm 2026, dự án hoàn thành trong quý IV/2026.