Mưa lớn sắp trút xuống miền Bắc, khu vực nào là tâm điểm?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 13/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa rào và giông cục bộ.

Dự báo, từ chiều tối 14/6 đến hết ngày 15/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn, vượt 100mm trong vòng 3 giờ. Mưa do rãnh áp thấp và hội tụ gió nên sẽ xảy ra bất chợt trong ngày.

Miền Bắc hứng đợt mưa lớn từ chiều tối 14-16/6. Ảnh: Hoàng Minh

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ cũng không nằm ngoài ảnh hưởng. Chiều tối và đêm 14/6, khu vực này có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Sau đó, từ đêm 15/6 đến đêm 16/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập úng đô thị

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn diện rộng kéo dài nhiều ngày tiềm ẩn nhiều rủi ro như ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời gây lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc tại vùng núi.

Dự báo xa hơn, các chuyên gia khí tượng nhận định, trong thời kỳ 1 tháng tới, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-25%. Các đợt mưa vừa, mưa to diện rộng có khả năng tập trung tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Bắc Nghệ An.

Đáng chú ý, theo cảnh báo của chuyên gia, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xuất hiện trên phạm vi cả nước, tập trung nhiều hơn ở Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Tuy nhiên, trước khi đợt mưa ập đến, nhiều nơi ở miền Bắc và Trung Bộ vẫn đang trải qua những ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng vừa có văn bản yêu cầu các địa phương khu vực Bắc Bộ cùng Thanh Hóa, Nghệ An chủ động triển khai phương án ứng phó trước nguy cơ xảy ra mưa lớn trên diện rộng sau những ngày nắng nóng.