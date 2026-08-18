Diễn biến đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13 giờ ngày 18/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Đến 13 giờ ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới ở vị trí khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 350 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm được xác định trong khoảng 18,5-21,0 độ Vĩ Bắc; 113,5-117,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 13 giờ ngày 20/8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h, đến vị trí khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 140 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trong thời gian này được xác định trong khoảng 19,0-21,5 độ Vĩ Bắc; 111,0-115,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km

Trên biển, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng cao 2,0-3,5m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Năm nay, bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông bắt đầu từ tháng 6, muộn hơn so với thường lệ. Đầu tháng 6 áp thấp nhiệt đới đầu tiên hình thành trên Biển Đông, sau đó bão Maysak xuất hiện đầu tháng 7 và bão Noul đi vào Biển Đông cuối tháng 7. Noul hướng về phía nam Trung Quốc. Đầu tháng 8, một áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, đi qua vịnh Bắc Bộ nhưng suy yếu trước khi ảnh hưởng đến đất liền.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ tháng 8/2026 đến 1/2027, hoạt động bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm có khoảng 9,6 cơn hoạt động trên Biển Đông, trong đó 3,8 cơn ảnh hưởng trực tiếp đất liền.