Biển Đông vừa xuất hiện vùng áp thấp, các địa phương khẩn trương ứng phó

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 9/6, vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 21.5N-22.5N; 113.5E114.5E. Ở Bắc vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông, vùng biển Cà Mau-An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp gây sóng lớn.

Ngày và đêm 9/6, vùng áp thấp trên Biển Đông tiếp tục gây thời tiết xấu trên nhiều vùng biển. Cụ thể, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao từ 2-3m. Từ đêm 9/6, gió có xu hướng giảm dần. Tại khu vực Giữa Biển Đông, gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao 2-3m. Từ đêm nay, gió giảm dần.

Ngoài ra, ngày và đêm 9/6, khu vực vịnh Bắc Bộ; vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng; từ Lâm Đồng đến Cà Mau; Cà Mau đến An Giang; vịnh Thái Lan; khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) cùng khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn

Sáng 9/6, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên biển.

Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên biển, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của vùng áp thấp trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).