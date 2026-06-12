Miền Bắc nắng nóng gay gắt diện rộng 2 ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/6, khu vực Trung Bộ có nắng nóng cục bộ trên 35 độ.

Ngày 13-14/6, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%.

Miền Bắc nắng nóng diện rộng những ngày tới.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Từ ngày 15/6 nắng nóng ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh dịu dần. Nắng nóng ở khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục duy trì. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Theo Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Người dân cần hết sức chú ý khi ra ngoài trong hai ngày cuối tuần này để bảo đảm an toàn sức khoẻ.