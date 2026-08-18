Vừa xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (18/8), vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 4 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5km/h.

Vị trí của áp thấp nhiệt đới sáng nay trên Biển Đông.

Theo dự báo, trong 24-48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, sau đó chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Đến 4 giờ ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới ở vị trí khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6, giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm được xác định trong khoảng từ 19,0-21,0 độ Vĩ Bắc; 114,5-118,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 4 giờ ngày 20/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới lúc này ở khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 760 km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới vẫn ở cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm mở rộng, từ 19,0-21,5 độ Vĩ Bắc; 112,5-116,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.

Dự báo từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng cao 2,0-3,5m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.