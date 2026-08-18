Đợt mưa lớn diện rộng ở miền Bắc kéo dài bao lâu?

Nhiều nơi mưa rất to từ chiều tối nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (18/8), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 18/8 có nơi trên 50mm như các trạm: Nga My 2 (Nghệ An) 52.2mm, Tân Minh (Lâm Đồng) 55.8mm ,…

Từ chiều tối 18/8 đến đêm 19/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Từ chiều tối 18/8 đến ngày 20/8, khu vực trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam của Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm;.

Nhiều khu vực ở miền Bắc mưa rất lớn từ chiều tối nay. Ảnh: Tuấn Anh

Từ chiều 19/8 đến ngày 20/8, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp.Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 18/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 20/8, mưa ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Từ đêm 20/8 đến ngày 21/8, từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Hà Nội mưa dông mạnh, cảnh báo lũ trên các sông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và phát triển trên khu vực các phường/xã của Hà Nội: Phù Đổng, Thuận An. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Từ nay đến 3 giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông cho các phường/xã thuộc Hà Nội: Phù Đổng, Thuận An, Gia Lâm, Việt Hưng, Phúc Lợi, Trung Giã, Kim Anh, Nội Bài, Sóc Sơn,Đa Phúc... Sau đó, vùng mây ngày có khả năng lan sang gây mưa dông cho các khu vực xã phường lân cận. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo lũ trên các sông lên nhanh. Hiện nay, mực nước trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị biến đổi chậm và ở dưới mức báo động (BĐ)1.

Từ đêm nay (18/8) đến 21/8, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên trên các sông từ 2-5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ ở Bắc Bộ, thượng lưu các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh lên mức BĐ1-BĐ2; đỉnh lũ ở thượng lưu các sông chính Bắc Bộ, các sông ở Quảng Trị có khả năng lên mức BĐ1 và trên mức BĐ1; đỉnh lũ hạ lưu các sông chính ở Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh còn ở dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, trung du; ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.