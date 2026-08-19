CĐV Thái Lan: 'Cứ chơi thế này thì sao vô địch được?'

"Thua Singapore trên sân nhà lần đầu tiên sau 17 năm và lại đánh mất niềm tin từ cổ động viên. Thái Lan vào chung kết vẫn chưa tạo nên yên tâm", CĐV Monchai CK bình luận bên dưới bài đăng của fanpage Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (Changseuk).

"Hãy tìm một HLV áp đặt lối chơi kiểm soát cho Thái Lan. Khi đó, bầu không khí bóng đá sẽ sôi động trở lại với người dân Thái Lan. Chúng ta sẽ lấy lại vị thế thống trị. Đã đến lúc nhìn vào thực tế rồi, đừng chỉ bám víu hình ảnh cũ", một CĐV bất mãn khi đội nhà thua Singapore 1-2.

CĐV Alex Thamman đặt câu hỏi: "Có ai đó nói với HLV và ban huấn luyện Thái Lan rằng, chơi phòng ngự phản công chẳng khác nào mời đối thủ tấn công chưa?".

CĐV Nutthapan Saw ngán ngẩm chia sẻ: "Tôi phải tốn nhiều tiền để di chuyển, có mặt ở sân xem trận đấu trực tiếp trận bán kết lượt về. Tôi thà mua một cốc bia và xem qua màn hình tivi còn hơn".

Một loạt bình luận từ người hâm mộ Thái Lan lo ngại đội nhà khó đòi lại chức vô địch nếu tái đấu Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026. CĐV Songwit Klinnil tự nhủ: "Đá thế này sao vô địch được? Màn trình diễn của Thái Lan ở chung kết phải tốt hơn hiện tại rất nhiều, dù chơi trên sân nhà hay sân khách. Chúng ta không thể đá chung kết trong tâm thế này".

Thái Lan thắng sít sao Singapore ở bán kết.

Ở trận bán kết lượt về, Thái Lan cầm bóng 39% và thực hiện 11 pha dứt điểm (2 tình huống đi trúng đích). Thầy trò HLV Hudson bị Singapore dẫn bàn, sau đó gỡ hòa 1-1 nhưng lại để đối thủ vượt lên. Trong 25 phút cuối, "Voi chiến" khiến CĐV của họ đứng ngồi không yên vì cách biệt tỷ số chỉ còn một bàn.

Trước đó, khi chơi trên sân của Singapore, Thái Lan chỉ cầm bóng 25%. Làn sóng chỉ trích từ CĐV Thái Lan xuất hiện, nhận định triết lý của HLV Hudson quá tiêu cực. Thuyền trưởng Thái Lan cho biết ông thất vọng vì CĐV không ủng hộ đội tuyển ở mọi hoàn cảnh.

"Cứ chơi như thế này đi, Thái Lan sẽ thua cả 2 lượt trận chung kết nếu đó là Việt Nam", CĐV Pongsakorn Panich chỉ trích. CĐV Pongsakorn Namyai nêu quan điểm: "Sau trận đấu này, tôi đã hiểu tại sao CĐV không tha thiết tới sân. Họ đã chán ngấy với lối chơi của đội tuyển".