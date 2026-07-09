Mưa lớn kéo dài, miền Bắc xuất hiện hàng trăm điểm có nguy cơ sạt lở

Mưa dông ở miền Bắc vẫn tiếp diễn, nhiều điểm có lượng mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (9/7), khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và tỉnh Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 9/7 có nơi trên 150mm như các trạm: Mỹ Bằng (Tuyên Quang) 178.8mm, Thác Bà (Lào Cai) 176.8mm, Bình Thành (Thái Nguyên) 176mm, Bằng Luân (Phú Thọ) 160.6mm,...

Từ chiều tối 9/7 đến hết ngày 10/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, từ chiều tối 9/7 đến ngày 10/7, các nơi khác của Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông với lượng mưa 15-35mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm, và sáng sớm).

Miền Bắc vẫn mưa dông mạnh, xuất hiện hàng trăm điểm có nguy cơ sạt lở.

Chiều tối và tối 9/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 10/7, mưa lớn ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có xu hướng giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Hà Nội tái diễn mưa dông kèm lốc sét Cơ quan khí tượng cho biết, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy một số ổ mây đối lưu vẫn tiếp tục phát triển ở phía tây và phía bắc thành phố: Ba Vì, Bất Bạt, Cổ Đô, Suối Hai, Quảng Oai, Yên Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Vật Lại, Đa Phúc... Vùng mây có xu hướng di chuyển từ tây sang đông và phát triển mở rộng. Trong 3 giờ tới, khu vực phía tây và phía bắc Hà Nội có mưa rào và dông. Sau đó vùng mưa dông có thể xuất hiện ở các phường Tây Tựu, Xuân Phương, Tây Mỗ, Dương Nội... thuộc khu vực trung tâm thành phố. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Miền Bắc xuất hiện hàng trăm điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 13 giờ ngày 8/7 đến 13 giờ ngày 9/7), khu vực các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: TĐ Huội Quảng 142,2mm (Lai Châu); Mường Mùn 151,2mm (Điện Biên); Mường Giôn 163,4mm (Sơn La); Đập-TĐ Thác Bà 199,2mm (Lào Cai); Mỹ Bằng 200,2mm (Tuyên Quang); Phú Đình 224,4mm (Thái Nguyên); Chi Lăng 105,4mm (Lạng Sơn);...

Trong 8 giờ qua (từ 5 giờ đến 13 giờ ngày 9/7), khu vực tỉnh Phú Thọ đã có mưa vừa, mưa to như: Bằng Luân 158,2mm (Phú Thọ), Phú Lộc 80,3mm,... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Lai Châu, Điện Biên từ 10- 20mm, có nơi trên 50mm; Sơn La, Lào Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ từ 20-40mm, có nơi trên 80mm; Lạng Sơn từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Danh sách 265 xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm:

Lai Châu: Khoen On; Mù Cả, Nậm Cuổi; Bum Tở, Lê Lợi, Mường Kim, Nậm Hàng, Pa Ủ, Tân Uyên, Tủa Sín Chải

Điện Biên: Chiềng Sinh, Mường Mùn; Mường Chà, Mường Pồn, Mường Tùng, Na Sang, Nà Tấu, Nậm Nèn, Pa Ham, Pú Nhung, Sáng Nhè, Tủa Chùa; Búng Lao, Chà Tở, Mường Ảng, Mường Lạn, Mường Phăng, Na Son, P. Điện Biên Phủ, P. Mường Lay, P. Mường Thanh, Pu Nhi, Quài Tở, Si Pa Phìn, Sín Chải, Sính Phình, Tủa Thàng, Tuần Giáo

Sơn La: Chiềng Lao, Mường Giôn, Quỳnh Nhai; Bắc Yên, Bình Thuận, Mường Chiên, Mường La, Mường Sại, Ngọc Chiến, Tà Xùa, Xím Vàng; Chiềng Hặc, Chiềng Hoa, Chiềng La, Chiềng Sung, Co Mạ, Lóng Phiêng, Mường Bám, Mường Bú, Mường Khiêng, Mường Lạn, Mường Lèo, P. Chiềng An, Phiêng Khoài, Sốp Cộp, Tà Hộc, Tạ Khoa, Yên Sơn

Phú Thọ: Bằng Luân; Chí Đám, Long Cốc, P. Phong Châu, Văn Miếu; Bình Phú, Chân Mộng, Cự Đồng, Đại Đình, Dân Chủ, Đan Thượng, Đạo Trù, Đào Xá, Đoan Hùng, Dũng Tiến, Hạ Hòa, Hải Lựu, Hiền Quan, Hợp Lý, Hương Cần, Khả Cửu, Lâm Thao, Lập Thạch, Minh Đài, Minh Hòa, P. Vân Phú, Phú Mỹ, Phù Ninh, Phùng Nguyên, Quy Đức, Tam Nông, Tam Sơn, Tân Pheo, Tân Sơn, Tây Cốc, Thái Hòa, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thọ Văn, Thượng Cốc, Thượng Long, Trạm Thản, Trung Sơn, Tu Vũ, Vạn Xuân, Võ Miếu, Xuân Đài, Xuân Lũng, Yên Lãng, Yên Trị

Lào Cai: Bảo Ái, Mường Lai, Phúc Lợi, Tân Lĩnh, Thác Bà, Văn Chấn; Bát Xát, Cảm Nhân, Gia Hội, Hưng Khánh, Khánh Hòa, Lâm Thượng, Lục Yên, P. Nam Cường, P. Yên Bái, Phúc Khánh, Quy Mông, Trấn Yên; Bắc Hà, Bảo Nhai, Bảo Yên, Chế Tạo, Cốc Lầu, Đông Cuông, Hạnh Phúc, Liên Sơn, Lương Thịnh, Mậu A, Mỏ Vàng, Mường Khương, P. Âu Lâu, P. Cam Đường, P. Cầu Thia, P. Nghĩa Lộ, P. Trung Tâm, P. Văn Phú, Phình Hồ, Phong Dụ Hạ, Sơn Lương, Tân Hợp, Thượng Hà, Trạm Tấu, Tú Lệ, Xuân Ái, Yên Bình, Yên Thành

Tuyên Quang: Hùng Lợi, Nhữ Khê, P. An Tường, P. Minh Xuân, P. Mỹ Lâm, Tân Trào, Yên Sơn; Hồng Sơn, Hùng Đức, Lâm Bình, Minh Thanh, P. Bình Thuận, P. Nông Tiến, Sơn Thủy, Tri Phú, Trường Sinh; Bạch Xa, Bình Ca, Bình Xa, Chiêm Hóa, Côn Lôn, Đông Thọ, Đồng Yên, Du Già, Hàm Yên, Hòa An, Kiên Đài, Kiến Thiết, Kim Bình, Lực Hành, Minh Quang, Minh Sơn, Phú Lương, Phù Lưu, Sơn Dương, Tân Long, Tân Mỹ, Tân Thanh, Thái Bình, Thái Hòa, Thái Sơn, Trung Sơn, Vĩnh Tuy, Xuân Vân, Yên Hoa, Yên Lập, Yên Nguyên, Yên Phú, Yên Thành

Thái Nguyên: Bình Thành, Bình Yên, Đức Lương, Hợp Thành, La Bằng, Phú Đình, Phú Lạc, Phú Thịnh, Phú Xuyên, Trung Hội; Đại Phúc, Đại Từ, Định Hóa, Nghinh Tường, Phú Lương, Thần Sa, Yên Trạch; An Khánh, Chợ Đồn, Chợ Mới, Cường Lợi, Kim Phượng, Lam Vỹ, Na Rì, Nam Hòa, Nghĩa Tá, Phượng Tiến, Quân Chu, Quảng Bạch, Quang Sơn, Sảng Mộc, Tân Kỳ, Thanh Mai, Thanh Thịnh, Trại Cau, Văn Lăng, Vạn Phú, Võ Nhai, Vô Tranh, Xuân Dương, Yên Phong, Yên Thịnh

Lạng Sơn: Chi Lăng, Tân Thành, Tân Tri, Thiện Long; Bằng Mạc, Khuất Xá, Nhất Hòa, Tân Văn, Vạn Linh, Vũ Lăng, Vũ Lễ, Yên Bình.