Miền Trung bước vào đợt nắng nóng dài ngày, miền Bắc cục bộ có mưa to

Trung Bộ nắng nóng gay gắt trên 37 độ kéo dài nhiều ngày

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/7, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như các trạm: Con Cuông (Nghệ An) 36.1, Đô Lương (Nghệ An) 37.0 độ, Quảng Ngãi 36.8 độ, …; độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 55-60%.

Ngày 9/7, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Miền Trung bước vào đợt nắng nóng dài ngày.

Ngày 10/7, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50- 55%.

Nắng nóng ở khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét khu vực Hà Nội Trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu tiếp tục phát triển và gây mưa trên khu vực Hà Nội: Quảng Oai, Suối Hai, Yên Bài, Đoài Phương, Ứng Thiên, Vân Đình, Mỹ Đức, Hương Sơn. Trong khoảng thời gian từ nay đến 3 giờ tới, các phường, xã nói trên và vùng lân cận có mưa rào và dông. Sau đó, vùng mây dông tiếp tục mở rộng gây mưa rào và dông cho các phường/ xã khác của Tp. Hà Nội.

Miền Bắc cục bộ có mưa to, 5 tỉnh thành nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Đêm qua và sáng nay (8/7), khu vực vùng núi Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông; cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 07/7 đến 08 giờ ngày 08/7 có nơi trên 80mm như các trạm: Quảng Lâm (Quảng Ninh) 273.6mm, Hồ Tân Bình (Quảng Ninh) 250.2mm, Bản Lang 2 (Lai Châu) 141.2mm, Minh Khai 2 (Lạng Sơn) 90.6mm, Cốc Đán (Thái Nguyên) 87.4mm, …

Ngày và đêm 8/7, vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Mưa lớn khiến 5 tỉnh thành có rủi ro thiên tai lũ quét, sạt lở đất. Cụ thể, trong 12 giờ qua (từ 2 giờ đến 14 giờ ngày 8/7), khu vực các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to như: Bản Lang2 174,6mm, Dào San2 125,6mm (Lai Châu); Mường Khương 85,2mm (Lào Cai); Khâu Tinh 93,4mm (Tuyên Quang); Cẩm Phả 102,4mm (Quảng Ninh);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.