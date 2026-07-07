Chuyên gia nhận định về ảnh hưởng của siêu bão Ba Vì đến thời tiết nước ta

Bà Trần Thị Thúy Nga, Dự báo viên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều nay, vị trí tâm bão Ba Vì ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc - 138,4 độ Kinh Đông, cách khu vực Trung Luzon (Philippines) khoảng 1.735 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt 185 km/h, giật tới 230 km/h. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

Dự báo trong những ngày tới, siêu bão Ba Vì sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây, sau đó chuyển tây bắc hướng về đảo Đài Loan (Trung Quốc). Cường độ siêu bão được dự báo duy trì thêm khoảng 2-3 ngày, trước khi suy yếu dần từ khoảng ngày 10/7.

Siêu bão Ba Vì gây ảnh hưởng thời tiết trên Biển Đông những ngày tới.

Khoảng ngày 11/7, tâm bão được dự báo đi qua khu vực phía bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc). Đến khoảng ngày 12/7, bão có khả năng đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), sau đó đi sâu vào đất liền và tiếp tục suy yếu.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khả năng siêu bão Ba Vì di chuyển vào Biển Đông hiện rất thấp, dưới 10%. Tuy nhiên, do bão có cường độ rất mạnh, hoàn lưu bão vẫn có thể gây ảnh hưởng đến thời tiết trên Biển Đông. Cụ thể, từ khoảng ngày 9 đến 10/7, gió trên khu vực Bắc Biển Đông, giữa Biển Đông và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa, có khả năng mạnh lên cấp 6-7, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của siêu bão Ba Vì và cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Hiện tại thời tiết biển ngày và đêm 7/7, khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ ban ngày có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Từ đêm gió giảm dần. Sóng cao 2-3 m. Ở vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Dự báo ngày và đêm 8/7, khu vực từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Người dân và du khách có kế hoạch đến các vùng biển này nên chú ý theo dõi dự báo thời tiết. Tuân theo hướng dẫn của địa phương để tránh mưa bão, sóng lớn trên biển gây nguy hiểm.

Bão Ba Vì là siêu bão thứ 3 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, sau siêu bão Sinlaku và Mekkhala. Thời điểm mạnh nhất, bão đạt cường độ cấp 17, giật trên cấp 17 - mức gió cao nhất trên thang cấp gió Beaufort.

Theo các chuyên gia, ba siêu bão liên tiếp xuất hiện trong đầu mùa bão năm nay cho thấy xu thế xuất hiện ngày càng nhiều siêu bão trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến trái đất nóng lên.

Theo tin bão, áp thấp mới nhất từ Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC), một áp thấp mới hình thành trên biển Thái Bình Dương sau siêu bão Ba Vì. Tính đến chiều 7/7, vị trí tâm áp thấp mang ký hiệu Invest 97W hiện đang nằm trên khu vực phía Tây Thái Bình Dương. Áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp đạt 35 km/h. JTWC dự báo áp thấp ít có khả năng phát triển mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão trong 24 giờ tới.