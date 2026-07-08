Cảnh báo mưa dông cấp tập tại nhiều tỉnh, thành miền Bắc chiều tối nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu tiếp tục phát triển và gây mưa trên khu vực Hà Nội: Ba Vì, Bồ Đề, Hòa Lạc, Hồng Hà, Phúc Lộc, Phúc Thịnh, Quảng Oai, Suối Hai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thư Lâm, Trung Giã, Trần Phú, Tùng Thiện, Vĩnh Thanh, Yên Bài, Yên Xuân, Đa Phúc, Đoài Phương, Đông Anh, Ba Đình, Ngọc Hà, Tây Hồ...

Trong khoảng thời gian từ nay đến 3 giờ tới, các phường, xã nói trên và vùng lân cận có mưa rào và dông. Sau đó, vùng mây dông tiếp tục mở rộng gây mưa rào và dông cho các phường/ xã khác của TP Hà Nội.

Cảnh báo mưa dông cấp tập ở miền Bắc.

Từ chiều tối 8/7 đến hết ngày 10/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn (trên 100mm trong 3 giờ).

Ngoài ra, từ chiều tối 8/7 đến ngày 9/7, các nơi khác của Bắc Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều, đêm và sáng sớm).

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên các sườn dốc.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân tại Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hòa Bình, Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên và các tỉnh lân cận cần theo dõi sát diễn biến mưa dông trong chiều nay; chủ động sắp xếp lịch trình di chuyển phù hợp. Khi có mưa dông, cần hạn chế ở ngoài trời, không trú dưới cây cao, biển quảng cáo hoặc gần công trình tạm; đề phòng gió giật mạnh, sét, mưa lớn gây ngập cục bộ và ảnh hưởng đến giao thông. Hãy thường xuyên cập nhật hình ảnh radar mới nhất trên website https://iweather.gov.vn/ để có biện pháp phòng tránh kịp thời.

Người dân cần chủ động theo dõi thông tin cảnh báo, đề phòng các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong các bản tin riêng về cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.