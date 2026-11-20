Trước tình trạng lấn chiếm đất rừng, xây dựng trái phép kéo dài, diễn biến phức tạp tại đặc khu Phú Quốc, ông Đinh Văn Nơi đã trực tiếp kiểm tra thực tế tại các điểm nóng thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc, sau đó chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan để đánh giá tình hình và chỉ đạo khẩn trương xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng.

Ông Đinh Văn Nơi chủ trì cuộc họp với Vườn Quốc gia Phú Quốc, Hạt Kiểm lâm khu vực II và các lực lượng chức năng ngày 19/10. Ảnh: CTV

Tại cuộc họp, Hạt Kiểm lâm khu vực II cho biết, từ năm 2019 đến thời điểm báo cáo, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu xử lý 914 vụ việc, tổ chức cưỡng chế 10 trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, vẫn còn 699 trường hợp vi phạm hành chính phải xem xét xử lý; hàng chục vụ việc phức tạp đã được chuyển cơ quan Công an xác minh, điều tra.

Ông Đinh Văn Nơi nhấn mạnh, nếu không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời, dứt điểm, tình trạng vi phạm sẽ trở thành những điểm nóng phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác bảo vệ rừng, an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Phú Quốc.

Hơn 76.000m² đất được bàn giao cho Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý

Sau một tháng triển khai chỉ đạo của ông Đinh Văn Nơi, theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm khu vực II, tính đến ngày 19/11, tổng diện tích đất đã bàn giao cho Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý đạt 76.207,58m² (7,6ha).

Ông Đinh Văn Nơi đã đến tận nhà thăm hỏi, biểu dương một gia đình tự nguyện trả lại gần 1.900m² đất rừng bị lấn chiếm. Ảnh: Hồng Cẩm

Đáng chú ý, trong đó thu hồi, bàn giao Vườn quốc gia 38.103,79m²; 14.009,54m² do người dân tự nguyện trả lại và 24.094,25m² đất vắng chủ được thu hồi.

Việc người dân tự nguyện trả lại hơn 14.000m² đất là tín hiệu tích cực, cho thấy công tác tuyên truyền, vận động đang góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình lập lại trật tự quản lý, sử dụng đất rừng.

Cùng với thu hồi đất, lực lượng chức năng cũng đẩy nhanh tiến độ rà soát, xử lý hồ sơ. Theo báo cáo, trong số 408/699 hồ sơ đã thống nhất với tổ công tác địa bàn (tại 7 xã, phường cũ), có 241 hồ sơ được kiểm tra, rà soát. Trong đó có 104/241 hồ sơ đã xử lý, cụ thể: 35/104 hồ sơ đã bàn giao hiện trạng cho Vườn quốc gia Phú Quốc; 12/104 hồ sơ được chuyển UBND đặc khu xử lý.

Đối với 57/104 hồ sơ, UBND đặc khu đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong đó 40 trường hợp đã thực hiện quyết định, 17 trường hợp đang tiếp tục được vận động, xử lý.

Kiên quyết xử lý vi phạm, không để tái lấn chiếm đất rừng

Để đẩy nhanh hơn nữa công tác rà soát, thu hồi đất rừng vi phạm, ông Đinh Văn Nơi yêu cầu Vườn quốc gia Phú Quốc, UBND đặc khu, Hạt Kiểm lâm khu vực II, Công an đặc khu và các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường phối hợp, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; không để vi phạm kéo dài, tái diễn hoặc phát sinh mới.

Lực lượng chức năng vận động người dân ký cam kết di dời ra khỏi đất rừng vi phạm. Ảnh: CTV

Đặc biệt, những trường hợp đã bị xử phạt hành chính lần thứ nhất nhưng không khắc phục, tiếp tục vi phạm và bị xử phạt lần thứ hai sẽ được xem xét chuyển cơ quan Công an điều tra, xử lý hình sự căn cứ tính chất, mức độ vi phạm.

Song song đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức, tự nguyện trả lại đất rừng vi phạm cho Nhà nước.

Kết quả hơn 76.000m² đất được bàn giao sau một tháng triển khai chỉ đạo là tín hiệu tích cực trong nỗ lực lập lại trật tự quản lý đất rừng tại Phú Quốc. Việc xử lý nghiêm vi phạm, quản lý chặt diện tích đã thu hồi và ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm sẽ là yếu tố quan trọng để bảo vệ tài nguyên rừng, giữ gìn hệ sinh thái, hướng tới phát triển bền vững đặc khu Phú Quốc.