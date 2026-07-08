Miền Bắc sắp đón mưa dông

Khu vực Đông Bắc Bộ ngày hôm nay ít mưa, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày ít mưa, riêng chiều tối và đêm có mưa rào dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ, riêng khu vực Lai Châu - Điện Biên 28-31 độ.

Hà Nội ngày nắng, riêng chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Miền Bắc có thể đón mưa dông rải rác vào chiều tối và đêm nay (8/7).

Dự báo lượng mưa trong chiều tối và đêm nay ở khu vực miền Bắc từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Những ngày tới, miền Bắc tiếp tục có mưa dông vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa to. Thời tiết mát mẻ kéo dài, nắng nóng chưa có dấu hiệu xuất hiện.

Thanh Hóa đến Phú Yên cũ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, ít mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo trong các ngày 8-9/7, miền Trung nắng nóng nhẹ, trời ít mưa. Từ khoảng ngày 10-12/7, khu vực này có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Tây Nguyên ngày ít mưa, riêng chiều và tối nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, riêng chiều và tối nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM ngày ít mưa, chiều và tối nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều và tối nay ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Những ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.