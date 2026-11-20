Không khí lạnh gây mưa rét cho miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay (20/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Bắc khu vực Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và từ Hà Tĩnh đến Tp. Huế đã có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Nhiệt độ lúc 7 giờ sáng nay ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 13-16 độ. Tại đặc khu Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9; đặc khu Cồn Cỏ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Ngày và đêm 20/11 không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Sáng nay nhiệt độ miền Bắc phổ biến 13 độ, vùng núi dưới 9 độ. Ảnh: Q.H

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 13-16 độ, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ. Khu vực Hà Nội sáng 20/11 có lúc có mưa, sau không mưa. Trời rét.

Dự báo ngày 21/11, miền Bắc tiếp tục rét nhưng nhiệt độ ban ngày tăng nhẹ so với hôm nay. Trong 2 ngày 22-23/11, trời ấm dần.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m, riêng vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông 3,0-5,0m; biển động mạnh. Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0- 4,0m; biển động.

Từ sáng 20/11 đến ngày 21/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh từ Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Lũ các sông miền Trung lên cao

Cơ quan khí tượng cho biết, đêm qua và sáng nay (20/11), ở khu vực Bắc Bộ và từ Hà Tĩnh đến Tp. Huế có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 19/11 đến 8 giờ ngày 20/11 có nơi trên 50mm như các trạm: Huổi Só (Điện Biên) 106.8mm, Lê Lợi (Lai Châu) 95.0mm, Cà Nàng (Sơn La) 57.4mm, Nậm Xây 1 (Lào Cai) 60.0mm,…

Từ sáng 20/11 đến hết ngày 21/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Ngoài ra, trong ngày 20/11, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ. Từ đêm 21/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Hiện nay, mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đang biến đổi chậm và ở dưới mức báo động (BĐ)1. Từ hôm nay (20/11) đến ngày 22/11, trên các sông từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở thành phố Huế lên mức BĐ1-BĐ2; trên các sông khác ở Nam Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi dao động ở trên dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1

Cơ quan khí tượng cảnh báo lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.