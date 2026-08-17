Miễn, giảm phí 42 thủ tục hành chính cho người tích hợp đủ giấy tờ trên VNeID

Nghị quyết 66.22 về phát triển công dân số có hiệu lực từ 15/8/2026 đến hết 28/2/2027 đã có nhiều chính sách khuyến khích công dân số qua việc miễn giảm nhiều loại thuế, phí cho công dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Diện được hưởng các chính sách này là công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và hoàn thành việc tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID thuộc danh mục sau: Giấy khai sinh; Thông tin Thẻ ngân hàng/Tài khoản thanh toán/Ví điện tử/Tài khoản Tiền di động; Thông tin Tài khoản an sinh xã hội; Thông tin Số thuê bao di động; Số sức khỏe điện tử; Giấy phép lái xe; Chứng nhận đăng ký xe; Giấy đăng ký kết hôn; Thông tin Mã số thuế cá nhân; Thông tin lý lịch tư pháp; Sổ đỏ; Văn bằng chứng chỉ giáo dục (bằng tốt nghiệp THPT, bằng cử nhân...).

Công dân đủ điều kiện sẽ được miễn 100% phí với 34 thủ tục hành chính thiết yếu, có tần suất giao dịch cao như đăng ký xe, đổi giấy phép lái xe, làm hộ chiếu, khai sinh, kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân... với mức phí (trước miễn) cao nhất tới 200.000 đồng.

Mức giảm 10-50% được áp với 8 giao dịch có giá trị lớn như phí trước bạ với nhà đất, xe máy, ôtô... Cao nhất có thể kể đến phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy tới 150 triệu đồng.

Như vậy, công dân đủ điều kiện có thể được giảm tới 50% phí này, cao nhất tới 75 triệu đồng.

Người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số hoặc đối tượng ưu đãi khác sẽ được ưu tiên áp dụng mức ưu đãi cao nhất.

Cùng với đó, Chính phủ thống nhất lấy ngày 15/10 hằng năm là Ngày Công dân số Việt Nam.

Việc áp dụng chính sách khuyến khích khi thực hiện các thủ tục hành chính và các lợi ích khác nhằm tạo động lực cho công dân tích cực tham gia vào môi trường số, tích hợp các thông tin thiết yếu vào hệ thống định danh quốc gia, tiến tới quá trình phát triển công dân số. Nhà nước cũng khuyến khích và tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá vé, giảm giá dịch vụ hoặc các hình thức khuyến mại khác dành cho công dân đủ các điều kiện nêu trên.