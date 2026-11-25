"Jian Zhao đã thú tội phản bội đất nước mà mình thề bảo vệ khi cung cấp cho chính phủ Trung Quốc thông tin quân sự nhạy cảm", Roman Rozhavsky, phó giám đốc bộ phận phản gián và tình báo của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), cho biết hôm 24/11.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Jian Zhao là lính lục quân 37 tuổi, đóng tại căn cứ liên hợp Lewis-McChord ở bang Washington. Zhao bị cáo buộc cấu kết với Ruoyu Duan, cựu lính lục quân Mỹ, trong vòng 3 năm để thu thập và chuyển giao thông tin, thiết bị liên quan đến quốc phòng cho "những người mua ở Trung Quốc".

Jian Zhao chụp ảnh tài liệu quân sự tại văn phòng ở căn cứ Lewis-McChord hồi năm 2024. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ

"Duan trước đó nhận tội âm mưu truyền tải thông tin quốc phòng, đã tuyển mộ các quân nhân Mỹ tại ngũ, trong đó có Zhao, để cung cấp thông tin liên quan đến quân sự, hỗ trợ liên lạc và giao dịch tài chính với người mua ở Trung Quốc", thông báo có đoạn.

Zhao đã lợi dụng giấy phép an ninh của bản thân để tiếp cận các tài liệu thuộc diện hạn chế. Trong số thông tin mật mà quân nhân này cung cấp cho bên mua có "các trích đoạn của tài liệu kỹ thuật về pháo phản lực HIMARS", theo Bộ Tư pháp Mỹ.

Nghi phạm sử dụng điện thoại di động cá nhân để chụp ảnh các bài thuyết trình và tài liệu quân sự mật liên quan đến hoạt động của lục quân Mỹ, mạng lưới liên lạc, hệ thống rocket, tên lửa và những cuộc diễn tập quân sự. Binh sĩ này cũng rao bán các ổ cứng và máy tính của chính phủ.

"Zhao cũng bán các tài liệu quân sự mà người này mô tả là nhạy cảm, bí mật hoặc tối mật, từ đó nhận được hàng nghìn USD tiền thanh toán từ những người mua ở nước ngoài", Bộ Tư pháp Mỹ cho hay.

Pháo phản lực HIMARS tại bang Massachusetts, Mỹ hồi tháng 4. Ảnh: US Army

Zhao bị bắt tại nhà riêng ở bang Washington hồi tháng 3/2025. Các đặc vụ tìm thấy 30.000 USD tiền mặt, thiết bị điện tử và nhiều ổ cứng của lục quân Mỹ tại ngôi nhà.

Nghi phạm đối mặt với mức án tối đa 10 năm tù, khoản tiền phạt 250.000 USD và nhiều nhất là 3 quản chế sau khi ra tù. Zhao dự kiến bị kết án vào tháng 3/2027.

Giới chức Trung Quốc chưa bình luận về thông tin.

Các trường hợp binh sĩ Mỹ tại ngũ lợi dụng quyền tiếp cận thông tin nhạy cảm để hỗ trợ đối thủ của nước này là điều hiếm gặp, song không phải chưa từng xảy ra.

Taylor Adam Lee, lính xe tăng lục quân Mỹ, hồi năm 2025 bị bắt với cáo buộc tìm cách chuyển thông tin quân sự mật, trong đó có dữ liệu chi tiết về phương pháp vận hành xe tăng M1A2 Abrams, cho một sĩ quan tình báo Nga. Vụ án này chưa được đưa ra xét xử.