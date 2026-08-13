Sổ đỏ xuất hiện trên VNeID: Người dân sẽ tra được thông tin gì?

Hiện nay, một số người dân đã có thể xem thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (thường gọi là sổ đỏ, sổ hồng) trên ứng dụng VNeID.

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), việc tích hợp thông tin Giấy chứng nhận lên VNeID được thực hiện trên cơ sở dữ liệu đất đai đã được làm sạch, chuẩn hóa và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Để thông tin được tích hợp, dữ liệu phải bảo đảm đúng thửa đất, đúng thông tin và đúng chủ sử dụng. Do dữ liệu đất đai được hình thành qua nhiều thời kỳ, có trường hợp đã cấp đổi, chuyển nhượng, phát sinh biến động hoặc thông tin cũ chưa đầy đủ nên việc tích hợp hiện vẫn đang được tiếp tục triển khai, hoàn thiện.

Ảnh minh hoạ.

Đáng chú ý, ngày 2/2, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quyết định 441/QĐ-BNNMT về việc công bố và hướng dẫn kết nối để khai thác, sử dụng dữ liệu thông tin về Giấy chứng nhận thay thế thành phần hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo Điều 1 Quyết định 441/QĐ-BNNMT, dữ liệu thông tin về Giấy chứng nhận trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đủ điều kiện khai thác, sử dụng để thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính.

Luật sư Nguyễn Văn Nam, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng, đây là bước tiến quan trọng trong quá trình số hóa dữ liệu đất đai, bởi khi dữ liệu đã được chuẩn hóa và kết nối, người dân có thể giảm đáng kể việc phải xuất trình các giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu của cơ quan Nhà nước. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là dữ liệu phải chính xác, đầy đủ và được cập nhật kịp thời.

Theo khoản 2 Điều 2 Quyết định 441/QĐ-BNNMT, các trường thông tin về Giấy chứng nhận trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai được chia sẻ gồm:

Thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, gồm tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản; số định danh cá nhân hoặc số định danh của doanh nghiệp. Thông tin về thửa đất, gồm mã định danh thửa đất; số thứ tự thửa đất; số thứ tự tờ bản đồ; diện tích; loại đất; thời hạn sử dụng đất; hình thức sử dụng; nguồn gốc sử dụng và địa chỉ thửa đất. Thông tin về tài sản gắn liền với đất, gồm tên tài sản; diện tích sử dụng; thời hạn sở hữu; hình thức sở hữu và địa chỉ tài sản. Các thông tin khác như thông tin ghi chú; thông tin đăng ký thế chấp; số phát hành Giấy chứng nhận; ngày cấp Giấy chứng nhận và tệp thông tin Giấy chứng nhận dạng PDF.

Quyết định 441/QĐ-BNNMT cũng thiết lập các dịch vụ dữ liệu, cho phép lấy danh sách Giấy chứng nhận theo số định danh cá nhân và lấy thông tin chi tiết của từng Giấy chứng nhận theo số phát hành Giấy chứng nhận kết hợp với số định danh.

Theo luật sư Nguyễn Văn Nam, việc dữ liệu Giấy chứng nhận được khai thác, sử dụng để thay thế thành phần hồ sơ không đồng nghĩa với việc người dân có thể bỏ qua các yêu cầu về tính chính xác, bảo mật của thông tin. Quyết định 441/QĐ-BNNMT cũng yêu cầu việc chia sẻ dữ liệu phải tuân thủ quy định về bảo mật thông tin, bí mật đời tư và các nguyên tắc về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số.

Như vậy, việc đưa thông tin sổ đỏ, sổ hồng lên môi trường số không chỉ nhằm giúp người dân thuận tiện tra cứu mà còn hướng tới việc sử dụng dữ liệu đất đai đã được xác thực để cắt giảm giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, quá trình này vẫn phụ thuộc vào mức độ hoàn thiện, đồng bộ và chính xác của Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.