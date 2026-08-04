Chỉ còn hơn 10 ngày nữa, quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ý để hưởng lợi

Chính sách khuyến khích công dân số

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2026 đến 28/2/2027 quy định về phát triển công dân số.

Nghị quyết này quy định về các nguyên tắc phát triển, đối tượng được hưởng các chính sách về phát triển công dân số; quyền lợi và trách nhiệm của công dân số; chính sách của Nhà nước khuyến khích công dân số; phát triển ứng dụng định danh quốc gia; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ số.

Tại Điều 3 Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP, quy định về đối tượng được hưởng các chính sách khuyến khích là công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 5. Cụ thể:

- Công dân hoàn thành việc tích hợp 05 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID tại Phụ lục I (Giấy khai sinh, Thông tin Thẻ ngân hàng/Tài khoản thanh toán/Ví điện tử/Tài khoản Tiền di động, Thông tin Tài khoản an sinh xã hội, Thông tin số thuê bao di động, Sổ sức khỏe điện tử).

- Thực hiện thủ tục hành chính đáp ứng điều kiện quy định tại Phụ lục II (gồm các loại lệ phí: đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; cấp giấy phép lái xe; cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, đăng ký cư trú; cấp hộ chiếu…) và Phụ lục III (các Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp miễn lệ phí như: Đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông; sát hạch lái xe, cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các phương tiện; cấp đổi lại thẻ căn cước; đăng ký cư trú…) ban hành kèm theo Nghị quyết này thì được miễn, giảm phí, lệ phí tương ứng của thủ tục hành chính đó.

Từ ngày 15/8/2026 đến 28/2/2027, công dân tham gia trên môi trường số được hưởng nhiều lợi ích theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP. Ảnh minh họa: TL

Tại khoản 4 Điều 5 Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP cũng nêu rõ: Việc áp dụng các chính sách khuyến khích tại Nghị quyết này không làm hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trong việc lựa chọn phương thức tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

Theo đó, để được miễn giảm phí làm thủ tục hành chính thì phải có VNeID mức 2 và hoàn thành tích hợp 5 loại giấy tờ cơ bản theo quy định từ ngày 15/8/2026 đến 28/2/2027.

Tham gia trên môi trường số, công dân hưởng quyền lợi và có trách nhiệm gì?

Quyền lợi và trách nhiệm của công dân khi tham gia trên môi trường số được nêu rõ tại Điều 4 Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP:

- Công dân có quyền quản lý việc khai thác, sử dụng dữ liệu cá nhân của mình, được tiếp cận sử dụng các dịch vụ số và được pháp luật bảo vệ trước các hành vi xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của mình trên môi trường số.

Công dân được hưởng các chính sách miễn, giảm phí, lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các chính sách khác theo quy định pháp luật.

- Công dân có trách nhiệm chủ động phối hợp cung cấp, cập nhật và tích hợp thông tin cá nhân chính xác vào tài khoản định danh điện tử và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.