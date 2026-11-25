Quái vật chân to là sinh vật khổng lồ, phủ đầy lông và có hình dáng giống loài vượn, được cho là sinh sống trong các khu rừng ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương.

Ảnh minh hoạ quái vật chân to. (Ảnh: Shutterstock)

Các tài liệu được Cơ quan Dịch vụ Rừng Mỹ, đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ, đưa lên kho lưu trữ công khai. Nội dung ghi lại những dấu chân bất thường, lời kể về một sinh vật bí ẩn và những cuộc chạm trán khiến nhân chứng không khỏi sợ hãi.

Dù không tài liệu nào đưa ra bằng chứng xác thực về sự tồn tại của quái vật chân to, các câu chuyện được ghi lại vẫn hé lộ lý do huyền thoại này tồn tại dai dẳng trong nhiều thập kỷ.

Những dấu chân kỳ lạ trong rừng Oregon

Tài liệu đầu tiên được lập vào tháng 6/1982, ghi lại cuộc điều tra về những dấu chân bất thường tại lưu vực Mill Creek, bang Oregon.

Sau khi nhận được thông tin về các dấu chân được cho là của quái vật chân to trong một khu rừng rậm, một nhà nghiên cứu đã được giao nhiệm vụ đến hiện trường kiểm tra. Bản ghi nhớ kèm theo một số bức ảnh đen trắng có chất lượng khá thấp về những dấu vết được phát hiện.

Kết quả điều tra cho thấy các dấu chân dường như không phải do một sinh vật đi bằng hai chân, nặng hơn 136 kg tạo ra. Chúng cũng không giống dấu chân gấu thông thường. Những dấu vết này có hình dạng khá tự nhiên, khiến người điều tra khó đưa ra kết luận rõ ràng.

Báo cáo đặt ra hai khả năng: đây là một trò lừa bịp được chuẩn bị công phu, hoặc những dấu chân thực sự được tạo ra bởi một sinh vật chưa xác định.

Người điều tra nhận xét rằng nếu có ai đó cố tình làm giả, họ hẳn đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức. Đặc biệt, những đường nét in trên dấu chân rất khó bắt chước một cách tự nhiên.

Bản ghi nhớ còn cho rằng người tạo ra dấu chân giả có thể đã sử dụng khuôn đúc từ một bàn chân thật để tạo nên những dấu vết này.

Cuộc chạm trán khiến nhóm nhân chứng không dám đuổi theo

Tài liệu thứ hai có niên đại năm 1980, do Leo T. Kinney viết, mô tả lịch sử khu vực Petty Creek, bang Montana. Trong đó, ông kể lại một sự việc xảy ra vào những năm 1940 mà bản thân từng chứng kiến.

Theo lời Kinney, ông và những người đi cùng đã bắt gặp một sinh vật bí ẩn có thể đứng và di chuyển bằng hai chân sau. Sinh vật này phát ra tiếng gầm gừ, đồng thời tỏa ra mùi hôi nồng nặc.

Ban đầu, nhóm người cho rằng đó là một con gấu rất lớn. Những gì họ chứng kiến khiến giả thuyết này trở nên khó thuyết phục. Sinh vật dường như đã nhấc bổng một con nai sừng tấm khỏi mặt đất, thay vì kéo lê con mồi như cách họ thường thấy ở gấu.

Nhóm nhân chứng quyết định lần theo dấu vết của nó. Sau khi đi được khoảng 0,8 km, họ phát hiện sinh vật đã bước qua một khúc gỗ nằm trên mặt đất, có đường kính khoảng 0,9 m. Trên lớp tuyết phủ phía trên khúc gỗ vẫn còn những dấu vết được cho là do sừng của con vật để lại.

Thế nhưng, cuộc truy đuổi không kéo dài. Sau khi trao đổi với nhau, cả nhóm quyết định không vội tiếp cận sinh vật bí ẩn. Kinney thừa nhận rằng dù lúc đó không ai nói ra, những người có mặt đều cảm thấy bất an và rùng mình trước những gì vừa chứng kiến.

Hàng trăm dấu chân xuất hiện trên tuyết ở Montana

Tài liệu thứ ba là một bài báo đăng trên tờ Clark Fork Valley Press vào tháng 1/2003. Bài viết kể về việc một số người dân địa phương phát hiện hàng trăm dấu chân lớn in trên lớp tuyết mới phủ tại hạt Sanders, bang Montana.

Một người đàn ông tên Bob Mesing đã lần theo những dấu vết này trong gần hai giờ, khi trời tối và lớp tuyết bắt đầu thưa dần, dấu chân cũng biến mất, khiến ông không thể tiếp tục cuộc tìm kiếm.

Mesing cho rằng những dấu vết có thể liên quan đến một sự việc xảy ra vào đêm trước đó. Khi ấy, một sinh vật to lớn chưa xác định được cho là đã tiến đến gần một cửa hàng địa phương, khiến hệ thống đèn cảm biến chuyển động bật sáng và đàn chó trong khu phố đồng loạt sủa vang.

Giống như những trường hợp trước, các nhân chứng không khẳng định chắc chắn rằng họ đã nhìn thấy quái vật chân to. Dù vậy, những dấu vết để lại khiến họ cho rằng có điều gì đó bất thường đã xảy ra.

Vì sao huyền thoại quái vật chân to vẫn tồn tại?

Quái vật chân to là một trong những sinh vật nổi tiếng nhất trong lĩnh vực nghiên cứu sinh vật huyền bí, hay còn gọi là cryptozoology. Sinh vật này thường được mô tả có thân hình khổng lồ, phủ đầy lông, dáng vẻ giống vượn và có khả năng đi thẳng bằng 2 chân. Những lần nhìn thấy được báo cáo chủ yếu tập trung tại các khu rừng thuộc vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Mỹ.

Đáng chú ý, những truyền thuyết về sinh vật hình người phủ lông không chỉ xuất hiện ở Bắc Mỹ. Tại Florida, người dân kể về Skunk Ape; ở dãy Himalaya có Yeti; Nam Phi có Waterbobbejan; Australia có Yowie, còn Trung Á lưu truyền câu chuyện về Almas.

Dù tên gọi và đặc điểm có khác nhau, những sinh vật này thường có điểm chung là hình dáng giống người hoặc vượn, sống trong những khu vực hoang dã và hiếm khi xuất hiện trước con người.

Sự phổ biến của các truyền thuyết trên không đồng nghĩa với việc chúng đã được khoa học xác nhận. Cho đến nay, chưa có bằng chứng đáng tin cậy chứng minh quái vật chân to thực sự tồn tại. Ba tài liệu mới được công bố cũng không làm thay đổi thực tế đó.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng những lần nhìn thấy quái vật chân to có thể bắt nguồn từ việc nhầm lẫn với gấu, đặc biệt khi quan sát con vật từ xa hoặc trong điều kiện ánh sáng kém. Những dấu chân bất thường cũng có thể là sản phẩm của các trò đùa hoặc hành vi cố tình đánh lừa người khác.