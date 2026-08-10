Triển khai "sổ đỏ" trên VNeID: Người dân được lợi gì?

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) thông tin: Đất đai là một trong những lĩnh vực có khối lượng dữ liệu lớn, được hình thành qua nhiều thời kỳ và gắn trực tiếp với quyền, lợi ích của người dân. Vì vậy, chuyển đổi số đất đai không đơn thuần là đưa hồ sơ giấy lên môi trường điện tử, mà quan trọng hơn phải tạo lập được dữ liệu chính xác, đầy đủ, thường xuyên cập nhật và có khả năng kết nối, dùng chung.

Để tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lên VNeID, trước hết dữ liệu phải bảo đảm đúng thửa đất, đúng thông tin, đúng chủ sử dụng.

Đây là công việc phức tạp bởi hồ sơ đất đai trải qua nhiều lần đăng ký, cấp đổi, chuyển nhượng, biến động; thông tin cũ có thể thiếu hoặc chưa thống nhất trong khi dữ liệu mới liên tục phát sinh. Quá trình làm sạch vì vậy bao gồm nhiều công đoạn từ biên tập số liệu, rà soát thuộc tính từng thửa đất đến cập nhật, chỉnh lý, đối chiếu và chuẩn hóa trước khi kết nối, khai thác.

Bộ Công an triển khai tích hợp "sổ đỏ" vào ứng dụng VNeID

Mục tiêu của việc làm sạch dữ liệu đất đai không chỉ là đưa sổ đỏ lên VNeID, mà để dữ liệu được tái sử dụng, giảm giấy tờ, giảm kê khai và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Thanh Hóa là một trong những địa phương tiên phong hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trong tổng thể thực hiện Nghị quyết số 57 và Đề án 06, với yêu cầu kết quả không chỉ được đo bằng tiến độ mà phải gắn với chất lượng dữ liệu, sản phẩm cụ thể và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đến ngày 30/7/2026, Thanh Hóa đã làm giàu, làm sạch 1.235.905/1.394.334 thửa đất, đạt 88,64%, xếp thứ 13/34 tỉnh, thành phố. Trước yêu cầu mới, cao hơn về chuẩn hóa, làm sạch và đồng bộ dữ liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện. Đến ngày 08/8/2026, 711.996 thửa đất đã đáp ứng tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” thuộc nhóm 1, đưa Thanh Hóa lên vị trí thứ 7/34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Trong đó, có 385.303 thửa đất có trong cơ sở dữ liệu, đạt 27,6%, và 326.693 thửa đất đang chờ xác thực.

Nền dữ liệu được làm sạch, chuẩn hóa là điều kiện để Thanh Hóa chuyển sang bước tiếp theo: từ xây dựng dữ liệu sang kết nối và khai thác dữ liệu. Đây cũng là khâu quan trọng để dữ liệu đất đai có thể được đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và từng bước tạo ra sản phẩm cụ thể phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Từ “có dữ liệu” đến “dùng dữ liệu”

Từ nền tảng dữ liệu đất đai được số hóa, làm sạch, Thanh Hóa đã tiên phong thí điểm tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên VNeID, chuyển từ “xây dựng dữ liệu” sang “khai thác dữ liệu”.

Bình quân mỗi ngày, toàn tỉnh phát sinh gần 3.000 hồ sơ trong lĩnh vực đất đai cần giải quyết. Đằng sau con số đó là số lượng lớn người dân thực hiện các thủ tục đăng ký, cấp đổi, chuyển nhượng, thế chấp, cập nhật biến động. Trong nhiều giao dịch, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản giấy vẫn là căn cứ phải xuất trình, sao chụp, đối chiếu. Việc xác minh trong một số trường hợp còn phải thực hiện thủ công; bản giấy cũng tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng, thất lạc, làm giả.

Thực tế này đặt ra yêu cầu phải khai thác hiệu quả hơn nguồn dữ liệu đã được số hóa và làm sạch. Nếu hồ sơ được nộp trực tuyến nhưng người dân vẫn phải tự sao chụp, tải lên những giấy tờ mà cơ quan nhà nước đã có thì chuyển đổi số mới chỉ thay đổi phương thức nộp hồ sơ. Dữ liệu chỉ thực sự phát huy giá trị khi được tái sử dụng để giảm thành phần hồ sơ, giảm số lần đi lại, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Một bước đi cụ thể là Kế hoạch số 207 của UBND tỉnh Thanh Hóa về công bố, kết nối cơ sở dữ liệu đất đai và thí điểm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm. Từ ngày 01/7/2026, tỉnh Thanh Hóa thí điểm tiếp nhận, xử lý trực tuyến 5 thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm, tăng cường khai thác, tái sử dụng dữ liệu số và dữ liệu đã được chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước.

Kết nối dữ liệu đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Từ yêu cầu thực tiễn, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chủ động đề xuất Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tư pháp cho thí điểm “Giải pháp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất điện tử trên VNeID”.

Nếu dữ liệu đất đai được kết nối với nền tảng định danh, xác thực điện tử quốc gia, về lâu dài đây là nền tảng để giảm việc xuất trình, sao chụp giấy tờ; hỗ trợ xác thực nguồn gốc thông tin; giảm nhập liệu thủ công và mở rộng khả năng chia sẻ dữ liệu với các lĩnh vực liên quan.

Trong quá trình này, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ đối soát thông tin chủ thể. Dữ liệu đất đai cung cấp thông tin về thửa đất, Giấy chứng nhận và các thuộc tính liên quan; việc kết nối với dữ liệu dân cư tạo điều kiện để thông tin chuyên ngành được đối chiếu với thông tin của công dân, làm tiền đề kết nối với danh tính điện tử trên VNeID.

Đối với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, đây là một hướng khai thác thiết thực giá trị của dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trong quá trình triển khai Đề án 06. Việc dữ liệu chuyên ngành sau khi được làm sạch, chuẩn hóa có thể kết nối, đối soát với dữ liệu dân cư cho thấy khả năng chuyển từ xây dựng dữ liệu sang khai thác dữ liệu, hướng tới giảm giấy tờ và tạo thuận lợi hơn cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính.

Việc thí điểm tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên VNeID không nên chỉ được nhìn nhận là đưa một giấy tờ từ bản giấy lên môi trường điện tử. Ý nghĩa quan trọng hơn nằm ở khả năng khai thác dữ liệu đã được chuẩn hóa, xác thực và kết nối với danh tính điện tử.