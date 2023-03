Miền Bắc và miền Trung có thể hứng đợt nắng nóng đầu tiên ngay trong tháng 3

Nắng nóng xuất hiện ở miền Bắc và miền Trung ngay trong tháng 3. Ảnh minh họa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trạng thái La Nina (pha lạnh) hiện tại còn duy trì trong tháng 3/2023; sau đó nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương tiếp tục có xu hướng tăng trong những tháng mùa hè năm 2023, nghiêng dần về pha El Nino (pha nóng). Do đó, dự báo mùa hè năm 2023 sẽ đến sớm và nắng nóng sẽ gay gắt hơn năm 2022.

Tại miền Nam, nhiều nơi ở Đông Nam Bộ đã ghi nhận nắng nóng trong tháng 2/2023. Dự báo, trong tháng 3/2023, miền Đông Nam Bộ sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng.

Tại miền Bắc, ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và miền Trung ở khu vực vùng núi phía Tây các tỉnh Thanh Hóa-Nghệ An từ khoảng nửa cuối tháng 3/2023 sẽ xuất hiện những ngày nắng nóng đầu tiên của mùa hè năm 2023.

Từ tháng 4/2023, nắng nóng sẽ mở rộng ra các khu vực khác của Bắc Bộ và Trung Bộ. Tuy nhiên, cao điểm của mùa nắng nóng vẫn chủ yếu diễn ra từ tháng 6-8.

Trong tháng 3/2023, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm (TBNN); các khu vực còn lại nhiệt độ trung bình cao hơn khoảng 0,5 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Không khí lạnh còn hoạt động mạnh trong những ngày đầu tháng 3/2023, gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển; ngoài ra, đây cũng là khoảng thời gian giao mùa nên cần đề phòng xuất hiện dông, lốc, mưa đá kèm theo tác động đến sản xuất và đời sống của người dân, đặc biệt khu vực vùng núi phía Bắc. Nắng nóng có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng ở các khu vực xảy ra nắng nóng.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ nay đến tháng 5/2023, bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông nhưng nhiễu động nhiệt đới vẫn còn hoạt động trên khu vực phía Nam Biển Đông.

