Ngư dân sống sót sau 24 giờ rơi xuống biển: Có đàn cá heo nâng đỡ?

Ngày 14-8, trao đổi với PLO, ông Phạm Văn Nguyên, Chủ tịch UBND phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên 3 ngư dân trên địa bàn bị tai nạn chìm tàu khi khai thác cá trên biển.

Ông Thạch lênh đênh trên biển suốt 24 giờ. Ảnh cắt từ video

Theo ông Nguyên, cả 3 ngư dân đều đã ổn định sức khỏe. Lực lượng chức năng đang lên phương án trục vớt tàu cá bị đâm chìm ở vùng biển Gia Lai. Đồng thời tiếp tục điều tra, truy tìm tàu lạ đã đâm chìm tàu cá.

Cùng ngày, ông Trần Ngọc Thạch (53 tuổi, ngụ phường Xuân Đài, ngư dân sống sót kỳ diệu sau 24 giờ lênh đênh trên biển), cho biết hiện ông còn bị đau ở chân nhưng sức khỏe cơ bản đã ổn định.

Nhớ lại quá trình 24 giờ lênh đênh trên biển, giọng ông Thạch chùng xuống. Ông cho biết cảm giác lúc đó rất khó tả vì lằn ranh giữa sự sống và cái chết rất mong manh.

“Lúc lênh đênh, cô độc giữa biển, tôi chỉ nghĩ đến vợ con. Các con của tôi còn ăn học. Tôi nghĩ nếu mình không vượt qua tai nạn, sẽ không làm tròn trách nhiệm người cha. Cứ vậy, tôi cố gắng bám trụ ngày đêm giữa biển”, ông Thạch kể.

Theo ông Thạch, chiều 11-8, tàu cá của ông bị tàu lạ đâm gãy đôi, chìm xuống biển. Vụ việc khiến ông Thạch bị thương ở chân nên rất khó bơi. Sau khoảng 15 phút trôi dạt giữa biển, ông Thạch may mắn vớ được một tấm mút rồi bám lên đó.

Biết chỉ cần tuột khỏi tấm mút thì cơ hội sống sót của mình sẽ không còn, ông Thạch nhanh ý móc tay áo vào đinh trên vật thể này.

Vẫn lời ông Thạch, có lúc ông cùng tấm mút bị chìm xuống nước nhưng cảm giác được vật thể nào đó ở dưới nâng lên. Cảm giác đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến chiều 12-8, lúc ông Thạch được tàu khác phát hiện, cứu giúp. Ông nghĩ rằng có lẽ ông đã được đàn cá heo nâng đỡ.

Ông Thạch (kế bên trái người đội nón trắng) đã sống sót kỳ diệu sau 24 giờ lênh đênh trên biển. Ông nghĩ rằng có lẽ ông đã được đàn cá heo nâng đỡ khi nhiều lần bị sắp chìm xuống biển. Ảnh: S.C

“Tại vùng biển nơi tôi được cứu, có một đàn cá heo vây quanh. Khi tôi được vớt lên và đưa vào bờ, mọi người nói có đàn cá heo bơi theo. Lúc đó tôi kiệt sức, không đứng dậy nổi để nhìn. Đến bờ, các anh em bảo tôi vẫy chào đàn cá heo nhưng tôi quay lại thì đàn cá đã bơi ra xa rồi. Tôi nghĩ đàn cá heo đã nâng đỡ tôi suốt thời gian gặp nạn”, ông Thạch nói.

Nói về dự tính trong tương lai, ông Thạch cho biết đợi vài hôm ổn định tinh thần, ông sẽ khám tổng quát và tiếp tục bám biển để mưu sinh.

Còn anh Trần Đỗ Huy Nguyên (con trai ông Thạch), cho biết việc cha anh sống sót sau 24 giờ lênh đênh trên biển là một kỳ tích.

“Chỉ đến khi nghe giọng cha gọi về qua điện thoại, cả nhà chúng tôi mới dám tin cha còn sống. Thực sự gia đình tôi rất biết ơn mọi người đã cùng quan tâm, hỗ trợ và cứu giúp cha tôi”, anh Nguyên nói.

Theo anh Nguyên, khi gặp cha, anh cũng nghe cha kể lại câu chuyện được đàn cá ông (đàn cá heo) nâng đỡ khi rơi xuống biển.

Như PLO đã thông tin, ngày 11-8, tàu cá PY 4086 TS, đang khai thác cá tại vùng biển xã Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai) thì bị một tàu sắt tông chìm.

Vụ tai nạn khiến 3 ngư dân gồm: Huỳnh Văn Hùng (52 tuổi, thuyền trưởng kiêm chủ phương tiện), Trần Ngọc Thạch (53 tuổi) và Phạm Hùng (50 tuổi, cùng ngụ phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk) rơi xuống biển.

Lúc 18 giờ 30 ngày 11-8, thuyền trưởng và ông Phạm Hùng được tàu cá ngư dân phát hiện, cứu lên bờ an toàn. Riêng ông Trần Ngọc Thạch mất tích.

Đến 16 giờ 50 phút ngày 12-8, ông Thạch được nhóm người trên tàu vận tải VTT 169 phát hiện, cứu vớt an toàn và bàn giao cho lực lượng chức năng hỗ trợ, đưa về nhà an toàn.