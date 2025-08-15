Ông Trump và ông Putin sẽ dùng chiến thuật đàm phán nào?

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp nhau tại bang Alaska (Mỹ) vào ngày 15-8 (khoảng sáng sớm ngày 16-8 theo giờ Việt Nam).

Cả thế giới đang chờ xem liệu ông Trump - một cựu trùm bất động sản - và ông Putin - một cựu điệp viên của Cơ quan an ninh Liên Xô (KGB) - sẽ dùng những chiến thuật đàm phán gì tại cuộc gặp.

Ông Trump sẽ "mềm mỏng" hay "cứng rắn"?

Dù trong những tháng qua duy trì thể hiện lập trường cứng rắn hơn với ông Putin, ông Trump vẫn có một quá trình dài tìm cách duy trì kênh đối thoại với nhà lãnh đạo Nga, hãng tin Reuters ghi nhận.

Khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022, ông Trump không đưa ra lời chỉ trích Moscow như những lãnh đạo khác ở Mỹ.

Ông Putin, vốn không có nhiều trao đổi với các đời tổng thống Mỹ trước đó, từng ghi nhận những nỗ lực của ông Trump trong việc cải thiện quan hệ song phương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp song phương ở Nhật năm 2019. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, ông Trump đã tìm cách làm ấm lại quan hệ Mỹ-Nga, và cam kết sẽ chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine trong vòng 24 giờ.

Các quan chức trong chính quyền Mỹ khi đó cũng thể hiện sự đồng cảm với Moscow. Tháng 3, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff ám chỉ trong một cuộc phỏng vấn rằng Nga có quyền kiểm soát bốn tỉnh miền đông Ukraine, gồm Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson, vì “người dân ở đó nói tiếng Nga”.

Trước đó, trong một cuộc họp căng thẳng tại Nhà Trắng hồi tháng 2, Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã trách Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky về cách điều hành cuộc chiến.

Tuy nhiên, sau nhiều tháng mềm mỏng với Nga nhưng không mang lại nhiều tiến triển, ông Trump chuyển sang lập trường cứng rắn hơn hồi tháng 7 và phàn nàn rằng ông Putin đang cản trở thỏa thuận ngừng bắn.

Tổng thống Mỹ sau đó đã đồng ý gửi vũ khí mới cho Ukraine và sẽ do châu Âu chi trả, đồng thời đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính mới đối với Moscow.

Tuần trước, ông Trump áp thêm thuế 25% đối với Ấn Độ vì mua dầu Nga - một hình thức gây sức ép gián tiếp lên Moscow - nhưng vẫn chưa thực hiện các lời đe dọa áp đặt trừng phạt mạnh tay hơn. Hôm 13-8, ông Trump cảnh báo sẽ có “hậu quả nghiêm trọng” nếu Nga không chịu ký thỏa thuận.

“Dù lập trường từ Nhà Trắng đã có sự điều chỉnh, nhưng vẫn chưa đi kèm việc mở rộng các biện pháp trừng phạt của Mỹ hay các cam kết tài chính mới từ Washington nhằm hỗ trợ an ninh cho Ukraine” - ông Nicholas Fenton, thuộc Chương trình châu Âu, Nga và Á-Âu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (Mỹ), nói với Reuters.

Đầu tuần này, ông Trump cho biết ông sẽ sớm đánh giá được liệu ông Putin có sẵn sàng đưa ra nhượng bộ hay không.

Các nhà quan sát tình hình Nga đang chờ xem liệu tổng thống Mỹ có tiếp tục bị tác động từ các lập luận từ phía Nga về vấn đề Ukraine hay không.

“Có những lo ngại rằng ông Trump có thể bị ảnh hưởng và chấp thuận một thỏa thuận không có lợi cho Ukraine” - ông Dan Fried, một nhà ngoại giao từng phục vụ dưới thời nhiều tổng thống Mỹ và hiện làm việc tại Hội đồng Đại Tây Dương (Mỹ), nhận định.

Tuy nhiên, ông Fried cũng cho rằng một kịch bản khác vẫn có thể xảy ra. “Hoàn toàn có khả năng chính quyền Mỹ sẽ điều chỉnh chiến lược”- ông Fried nói.

Ông Putin và cơ hội hợp tác kinh tế

Cờ Nga và Mỹ. Ảnh: TASS

Trong khi đó, giới quan sát cho rằng Tổng thống Nga dự kiến sẽ đưa ra các đề xuất hợp tác kinh tế để có thể khiến Mỹ nghiêng về phía Moscow trong vấn đề Ukraine.

Tờ The Guardian dẫn nhận định các chuyên gia rằng điểm then chốt trong thông điệp mà ông Putin dự kiến đưa ra sẽ là lời kêu gọi đánh vào bản năng kinh doanh vốn có của ông Trump. Hôm 14-8, cố vấn của tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về “tiềm năng khổng lồ chưa được khai thác” trong quan hệ kinh tế Mỹ -Nga.

“Dự kiến sẽ có trao đổi quan điểm về việc thúc đẩy hợp tác song phương hơn nữa, bao gồm trong lĩnh vực thương mại và kinh tế. Sự hợp tác này có tiềm năng rất lớn và đáng tiếc là cho tới nay vẫn chưa được khai thác” - ông Ushakov nói.

Đáng chú ý, bên cạnh nhóm các nhà ngoại giao kỳ cựu, tháp tùng Tổng thống Putin trong chuyến đi còn có hai cố vấn kinh tế hàng đầu.

Việc có mặt của Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov được đánh giá là đặc biệt nổi bật: ông là người dẫn dắt phản ứng của Nga trước các lệnh trừng phạt của phương Tây, và việc gỡ bỏ các biện pháp này từ lâu đã là điều kiện then chốt mà Điện Kremlin đặt ra cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

“Ông Putin biết ông Trump nhìn thế giới qua lăng kính kinh doanh và sẽ chào mời một thỏa thuận hòa bình như là cánh cửa dẫn đến những cơ hội béo bở”- một cựu quan chức cấp cao Điện Kremlin nói với The Guardian.