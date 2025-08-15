Lở đất, lũ quét khiến gần 200 người thiệt mạng tại Pakistan

Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia Pakistan (PDMA) hôm nay cho biết mưa lớn đã gây ra lở đất và lũ quét, khiến ít nhất 164 người thiệt mạng ở miền bắc nước này trong 24 giờ qua.

Phần lớn trường hợp, 150 người, xảy ra tại tỉnh miền núi Khyber Pakhtunkhwa. Chín người thiệt mạng ở khu vực do Pakistan kiểm soát tại tỉnh Kashmir và 5 người chết ở khu vực Gilgit-Baltistan.

"Một trực thăng Mi-17 của chính quyền địa phương đã bị rơi ở khu vực Pandiyali thuộc quận Mohmand do thời tiết xấu, trong lúc chở hàng cứu trợ cho các địa điểm bị ảnh hưởng bởi mưa tại Bajaur. Năm thành viên phi hành đoàn, trong đó có hai phi công, đã thiệt mạng", Ali Amin Gandapur, thủ hiến tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, nói.

PDMA sau đó cho biết số người thiệt mạng trong 24 giờ đã tăng lên gần 200 người.

4 quận Buner, Bajaur, Mansehra, Battagram đã được xác định là vùng thiên tai. Cơ quan khí tượng Pakistan phát cảnh báo mưa lớn tại vùng tây bắc và kêu gọi người tránh di chuyển tới những khu vực "dễ bị tổn thương".

Nước sông tràn bờ sau trận lũ quét do mưa lớn ở thị trấn Mingora tại tây bắc Pakistan hôm 15/8. Ảnh: AP

Mùa mưa tại khu vực Nam Á thường bắt đầu từ tháng 6 và dịu dần vào cuối tháng 9. Ba phần tư lượng mưa hàng năm xảy ra trong mùa này nên nó có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngành nông nghiệp và an ninh lương thực tại khu vực. Dù vậy, lở đất và lũ quét thường xuyên xuất hiện trong giai đoạn trên.

Giới khoa học cho biết tình trạng biến đổi khí hậu khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn. Pakistan là một trong các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi biến đổi khí hậu và tần suất xảy ra thiên tai tại nước này đang ngày một gia tăng.

Từ đầu mùa hè, Pakistan đã phải hứng chịu những trận mưa lớn mà giới chức cho là "bất thường", khiến tổng cộng hơn 320 người thiệt mạng, trong đó một nửa là trẻ em. Hầu hết trường hợp là do sập nhà, lũ quét hoặc điện giật.

Hồi tháng 7, tỉnh Punjab, nơi sinh sống của gần một nửa trong tổng số 255 triệu người Pakistan, ghi nhận lượng mưa lớn hơn 73% so với năm ngoái và số lượng người chết nhiều hơn cả mùa mưa trước đó cộng lại. Năm 2022, lũ lụt mùa mưa nhấn chìm 1/3 diện tích Pakistan và khiến 1.700 người chết.