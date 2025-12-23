Miền Bắc sắp đón mưa rét đúng ngày giáng sinh

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay (23/12) nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng vùng núi và khu Đông Bắc sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.

Miền Bắc đón mưa rét vào dịp Giáng sinh năm nay.

Dự báo từ đêm mai (24/12) đến ngày 25/12, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh tăng cường, trời chuyển mưa rải rác, nền nhiệt giảm sâu, trời rét cả ngày lẫn đêm, riêng vùng núi rét đậm.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) hôm nay trời tiếp tục nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác nhưng cường độ mưa giảm so với hai ngày qua. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 27-30 độ.

Dự báo khoảng ngày 25-26/12, khu vực này đón một đợt mưa lớn diện rộng.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ, cao nhất 30-32 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, riêng miền Đông có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo khoảng 24-25/12, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Hôm nay, chất lượng không khí ở các tỉnh miền Bắc ở mức trung bình, ít ảnh hưởng đến sức khoẻ mọi người, phù hợp với các hoạt động ngoài trời.