Miền Bắc sắp bước vào đợt nắng nóng rất gay gắt, mức nhiệt thực tế có thể đến 43 độ C

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, từ ngày 23/5 đến ngày 27/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ đón một đợt nắng nóng rất gay gắt.

Cụ thể, TS Nguyễn Ngọc Huy cho biết, đợt mưa dông diện rộng hiện tại sẽ duy trì rải rác ở các vùng miền đến ngày 21/5. Đến ngày 22/5 giảm mưa và chuyển sang giai đoạn nắng nóng, chủ yếu xảy ra ở Bắc Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ.

Vùng chịu ảnh hưởng của nắng nóng là khu vực Hà Nội và các tỉnh thành lân cận, khu vực Đông Bắc, các khu vực ven biển từ Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và TP. Huế.

Dự báo nắng nóng bắt đầu từ ngày 23/5 với mức nắng nóng bình thường, sau đó tích lũy nhiệt và lên dần mức nắng nóng rất gay gắt với nền nhiệt khí tượng lúc cao điểm có thể lên đến 39 - 40 độ C trong các ngày 25 và 26/5

TS Nguyễn Ngọc Huy nhận định, trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ điểm sương (dew point temperature) luôn ở mức cao từ 20-25 độ C trong các ngày này khiến cho không khí ẩm và ngột ngạt. - Nhiệt độ cảm nhận được dự báo có thể lên đến 43- 45 độ C ở khu vực Hà Nội đến các tỉnh Bắc Trung Bộ. Từ trưa và chiều ngày 27/5 sẽ có khả năng xuất hiện mưa dông ở các khu vực nắng nóng.

Để bảo vệ sức khỏe trong đợt nắng nóng này, chuyên gia khuyến cáo người già, trẻ nhỏ, người bệnh hạn chế ra đường vào các khung giờ nắng nóng, đặc biệt là khung giờ từ 11h trưa tới 4 giờ chiều.

Hạn chế tập thể dục ngoài trời vào khung giờ từ 17h-18h chiều vì thời điểm này nền đất bốc hơi ẩm mạnh nhất, nhiệt độ dew point lên mức 23-24 không có lợi cho hô hấp. Khi ra đường mặc áo chống nóng, chống tia UV, mang khẩu trang dày, kính mát. - Công nhân công trình ngoài trời nên được trang bị áo điều hòa hoặc áo chống nắng. - Uống nhiều nước nhưng hạn chế uống nước đá.

Phụ tải điện có khả năng sẽ tăng cao đột biến, và có thể lập kỷ lục về phụ tải và sản lượng điện tiêu thụ trong các ngày 25 và 26/5 nên mọi người đề phòng có thể mất điện cục bộ do sự cố và quá tải.

Tiết kiệm điện bằng việc đặt điều hòa ở mức 26 độ C trở lên, sử dụng nguồn năng lượng mặt trời cho quạt và thắp sáng. Tắt bớt đèn không cần thiết, bao gồm đèn khuôn viên công sở và đèn đường nơi mật độ giao thông thấp, đèn biển hiệu quảng cáo từ khung giờ 21h trở đi.

Dự báo thời tiết từ đêm 18/5 đến ngày 20/5:

Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An: có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ đêm 19/5 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng khu vực Tây Bắc Bộ từ đêm 19/5 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 20/5 đến ngày 28/5:

Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An: từ đêm 20-21/5 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm 21/5 ngày 22/5 Bắc Bộ vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau mưa giảm dần. Khoảng từ ngày 23-24/5 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: từ đêm 20/5-21/5 có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ khoảng ngày 22-23/5 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Các khu vực khác: từ đêm 20-21/5 có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau giảm mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.