Hà Nội "cảnh báo": Mưa lớn có thể gây ngập tại 220 điểm ở 54 phường, xã

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành trong mùa mưa năm 2026. Văn bản do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng ký ban hành ngày 29/4.

Có thể ghi nhận tới 220 điểm úng tại 54 phường, xã

Theo kế hoạch, hệ thống thoát nước hiện hữu sẽ được vận hành tối ưu để tiêu thoát nhanh lượng mưa lớn, với chuẩn thiết kế lên tới 310mm trong 2 ngày tại các khu vực đã được cải tạo. Thành phố yêu cầu xử lý dứt điểm các điểm úng từng xuất hiện trong năm 2025, đồng thời duy trì vận hành ổn định cho các năm tiếp theo.

Một điểm nhấn quan trọng là cơ chế phối hợp liên ngành và liên vùng. Hà Nội sẽ điều tiết hài hòa giữa hệ thống thoát nước đô thị và công trình thủy lợi, đặc biệt tại các khu vực giáp ranh đô thị – nông thôn như sông Nhuệ, sông Đáy, sông Cầu Bây.

Các trạm bơm đầu mối và hệ thống kênh mương được yêu cầu vận hành đồng bộ nhằm tăng khả năng tiêu thoát tổng thể.

Một trận mưa lớn trong năm 2025 khiến nhiều tuyến đường, phố của Thủ đô Hà Nội ngập nặng. Ảnh: Thành An

Dự báo cho thấy, trong năm 2026 với lượng mưa dưới 50mm/h, nội thành Hà Nội cơ bản không xảy ra úng ngập. Tuy nhiên, khi mưa tăng lên 50–70mm/h, có thể xuất hiện khoảng 11 điểm ngập; từ 70–100mm/h là 71 điểm ngập cục bộ; và nếu vượt 100mm/h, toàn thành phố có thể ghi nhận tới 220 điểm úng tại 54 phường, xã.

Để chủ động ứng phó, Hà Nội triển khai loạt giải pháp kỹ thuật và quản trị. Trọng tâm là tăng cường dự báo, xây dựng kịch bản vận hành theo từng cấp độ mưa; nạo vét hệ thống cống, mương, sông hồ theo lưu vực, ưu tiên các trục chính như Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét, Cầu Bây.

Đồng thời, kiểm soát, thường xuyên giữ mực nước đệm trên hệ thống mương, sông, hồ điều hòa thoát nước.

Đặc biệt, triển khai các Lệnh Xây dựng công trình khẩn cấp giảm thiểu úng ngập. Trong đó giải quyết úng ngập khu vực dọc Đại lộ Thăng Long; xử lý úng ngập tại khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn ngoại giao, Ciputra, khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm; xây dựng, lắp đặt bổ sung một số trạm bơm hồ, bể điều tiết, hệ thống đường ống thoát nước lưu vực Tô Lịch, Tả Nhuệ...

Cùng với đó, triển khai các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải bằng nguồn vốn đầu tư công. UBND các phường, xã phối hợp với Chủ đầu tư các khu đô thị và các Chủ đầu tư khác trong công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước khu đô thị, phối hợp trong công tác dẫn dòng thi công phục vụ thoát nước chung.

Bố trí các tổ bơm di động tăng khả năng thoát nước

TP Hà Nội cũng thúc đẩy xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật trên nền tảng GIS, hướng tới quản lý đô thị thông minh, phản ứng nhanh với các tình huống mưa lớn.

Trong vận hành thực tế, các trạm bơm chiến lược như Yên Sở, Yên Nghĩa, Bắc Thăng Long – Vân Trì được kiểm tra toàn diện, bảo đảm hoạt động 24/24h theo phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng”. Hệ thống cửa điều tiết, thiết bị cơ khí được bảo dưỡng định kỳ để duy trì khả năng vận hành liên tục.

Trong kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành trong mùa mưa năm 2026, UBND TP Hà Nội yêu cầu bố trí và vận hành hợp lý xe bơm di động nhằm tăng cường khả năng tiêu thoát cho hệ thống hiện trạng đối với đường Võ Chí Công. Ảnh: Thành An

Tại các điểm nóng như đường Võ Chí Công, thành phố bố trí xe bơm di động, đồng thời rà soát mặt đường để xử lý kịp thời các vị trí lún võng (đặc biệt đoạn trước tòa nhà Lotte và UDIC).

Dự án tuyến cống Long Biên – Cự Khối được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm phân luồng thoát nước, giảm áp lực cho đường Đàm Quang Trung về mương đường Tây - mương Xuân Đỗ Hạ ra sông Cầu Bây.

Cũng theo kế hoạch, UBND TP Hà Nội cho biết, với trận mưa lớn diện rộng (lượng mưa đến 70mm/h), các cơ quan, đơn vị phải bố trí đảm bảo lực lượng ứng trực 24/24 giờ và thực hiện các giải pháp khắc phục đối với các điểm dự kiến úng ngập theo kế hoạch.

"Trong trường hợp xảy ra mưa bão, thiên tai, tổ chức ứng trực 100% quân số trong 24/24. Phối hợp với Điện lực các Khu vực, phường, xã đảm bảo nguồn điện cho các trạm bơm, tổ chức vận hành hệ thống thoát nước nội thành, đập Thanh Liệt, các đập tràn A, B, C, kênh dẫn và kênh xả Yên Sở.

Vận hành tối đa công suất của Trạm bơm Yên Nghĩa tiêu nước cho sông Nhuệ, khu vực Hà Đông. Bố trí các tổ bơm di động tăng khả năng thoát nước cho khu vực trũng, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, thiết bị cơ giới thông tắc, bơm hút nước, giảm thiểu thời gian úng ngập tại các khu vực úng ngập cục bộ có địa hình trũng...", kế hoạch nêu rõ.

Đối với tình huống dự báo mưa rất to (lượng mưa ≥ 100mm/h), TP Hà Nội yêu cầu huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, thiết bị của các đơn vị duy trì thoát nước ứng trực, thực hiện vệ sinh, thu dọn tấm chắn, vật cản trên miệng ghi thu, hàm ếch,… kiểm tra, kịp thời xử lý các vật cản làm ảnh hưởng và thu hẹp dòng chảy; lực lượng ứng trực tại hiện trường phối hợp Công an Thành phố, Công ty Điện lực, chính quyền địa phương,… để tổ chức phân luồng giao thông, đóng cọc căng dây cảnh báo khu vực xảy ra úng ngập đảm bảo an toàn giao thông, an toàn tính mạng và tài sản của người dân.