Miền Bắc lại đón không khí lạnh gây mưa lớn diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (02/5), ở khu vực Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 21h00 ngày 1/5 đến 3h ngày 2/5 có nơi trên 70mm như: Y Tý (Lào Cai) 90mm, Bản Lang 2 (Lai Châu) 75.4mm,…

Dự báo ngày và đêm 2/5, khu vực Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Chiều tối và đêm 2/5, khu vực vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Nhiều khu vực miền Bắc mưa dông mạnh.

Ngoài ra, trong chiều tối và tối 2/5, khu vực phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 3/5 đến sáng 4/5, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Ngày 2/5, miền Bắc tăng 3-4 độ C, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-33 độ C. Từ ngày 3/5, nền nhiệt giảm khoảng 5-6 độ C, trời mát mẻ với nhiệt độ cao nhất khoảng 26-28 độ C, vùng núi cao thấp hơn.

Hà Nội ngày 2/5 trời nắng, ít mưa với nhiệt độ trong ngày dao động từ 23-32 độ C. Ngày 3/5 Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ trong ngày dao động từ 25-27 độ C, sang ngày 4/5, Hà Nội có mưa dông rải rác vào buổi sáng, nhiệt độ trong ngày dao động từ 22-28 độ C.

Dự báo tại Thanh Hoá đến Huế, trong đêm 3/5 và ngày 4/5 có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Mưa dông xuất hiện ngay sau một ngày nắng nóng nên nguy cơ rất cao xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhờ mưa dông, từ ngày 4/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở miền Trung.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 2/5:

TP. Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, cao nhất 30-32 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Tây Bắc nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ; cao nhất 29-32 độ. Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 30-33 độ, riêng vùng núi phía Tây 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Có mây, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 30-33 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 32-35 độ, riêng miền Đông 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ; cao nhất 33-36 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.